北市社宅學區額滿！子女無法就近就讀 家長傷腦筋

台北市社宅雖可減輕租屋族負擔，不過入住社宅的子女卻碰上學區額滿狀況，無法就近入學。民進黨籍議員許淑華指出，民眾社宅中籤後臨時遷戶籍，並不能事先預期 ，年輕爸媽才發現入住社會住宅反而讓他們的子女無法就近入學。

針對社宅學區額滿狀況，都發局表示，目前與教育局跨局處持續討論，就社宅學區情形、鄰近學校額滿狀況等，協助社宅住戶子女就學。都發局說，未來新社宅啟用前，也會預先邀請教育局，協助說明鄰近學校額滿概況，並安排入住事宜。

許淑華表示，若小家庭抽中廣慈社宅，距離最近的學校是雙永國小、福德國小，距離約600公尺，但是廣慈社宅D棟、E棟入住戶已達1044戶，再加上C棟未來入住1520戶與附近民宅，可預見該學區國小學童入學需求會再上升。

不過雙永國小已是「額滿學校」，學童入學必須是雙親戶籍都在此處；福德國小也不夠大。許淑華指出，社宅戶就讀國小的子女，得去承德國小、興雅國小或松山國小，皆遠超過1公里外，家長非得接送上、下課，造成額外的負擔。

許淑華舉行善社宅為例，現有526戶入住，子女無法就近到潭美國小唸書，這些所謂的「改分發學校」必須要到2公里外的內湖國小、3公里遠的西湖國小就讀。

許淑華說，社宅周遭無法就近入學，孩子也沒有辦法隨父母工作地就近入學，找學校四處碰壁，對年輕爸媽非常不公平，北市府蓋社會住宅原本是要鼓勵年輕人多生育小孩，但年輕家庭入住社宅之後才發現小孩無法就近上學。

徐淑華表示，9月很快就要到，又會有一批新生要入學，陸續有其他社會住宅完工，未來會有更多住戶、子女就學需求的家庭遷入，要求教育局、都發局共同研議方案，解決社宅住戶國小子女無法就近入學的問題。