快訊

畢業旅行變悲劇...愛爾蘭學生希臘小島狂歡 數小時內2人身亡

新店傳逆子弒母血案 鄰居見屍首分離嚇壞急報警

5年戀情吹了！吳克群情斷陳語安 親揭兩人分手原因

新北都會區多處10年以上老舊汙水管線 今年將維管88公里

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「區段整建」免開挖工法施工前檢視管線內部情形，污水管線腐蝕嚴重，保護層剖離鋼筋裸露。圖／新北水利局提供
「區段整建」免開挖工法施工前檢視管線內部情形，污水管線腐蝕嚴重，保護層剖離鋼筋裸露。圖／新北水利局提供

新北都會區開發，不少汙水管線使用超過十年以上，出現堵塞漏水等情況，民眾生活排水不順。新北水利局表示，今年預計辦理三重、五股、林口、新店、永和及板橋等區域10年以上老舊管線檢視，預估總檢視長度達88公里，目前已完成檢視情形數量達23公里，約為26%。

新北不少汙水管線開發超過十年以上，使用上多少都會堵塞、腐蝕、漏水，以致原有輸送功能失效，堵塞致使局部區域用戶汙水排放不順，或漏水造成局部管線內部水量增加，將影響民眾排水順暢度。

水利局說明，為避免汙水系統「毋凍頭」，自2016年迄今汙水人孔框蓋更新達2500座，確保抗滑能力以維護用路人安全，管線區段翻新超過50公里，力抗下水道系統高齡化，使其常保輸送功能順暢。

作業上包含新北首創並開發的MR管線查詢系統、同時利用下水道聲納設備及下水道潛望鏡輔以進行健檢維護作業，能有效提升健檢效率及降低人員侷限空間作業風險。

水利局長宋德仁指出，新北汙水人孔已達7萬座，管線長度超過2400公里，今年度預算經費2億6000萬，預計辦理三重、五股、林口、新店、永和及板橋等區域10年以上老舊管線檢視，預估總檢視長度達88公里，目前已完成檢視情形數量達23公里，約為26%。

宋德仁補充，目前最常用的修繕方式「區段整建」免開挖及「孔蓋周邊整平圓型修繕」工法，都已發展成熟，都具備施工速度快、降低交通衝擊等優點，最重要的是能讓汙水設施有效「抗老」，使汙水系統能永續經營，民眾順暢且方便用水。

「區段整建」免開挖工法施工後檢視，內襯PVC板帶緊密結合，經高壓水沖擊無鬆脫情形，亦無滲漏情形。圖／新北水利局提供
「區段整建」免開挖工法施工後檢視，內襯PVC板帶緊密結合，經高壓水沖擊無鬆脫情形，亦無滲漏情形。圖／新北水利局提供

新北 水利局 漏水

延伸閱讀

天坑再現困水車 養工處勘查發現汙水孔漏水

新北永和大陳都更單元6公展開跑 單元5、7準備接棒

觀光區無汙水處理散惡臭 新北開辦9處郊區接管計畫

豪雨灌新北 泰山女兒牆塌、板橋路樹倒已排除

相關新聞

新北都會區多處10年以上老舊汙水管線 今年將維管88公里

新北都會區開發，不少汙水管線使用超過十年以上，出現堵塞漏水等情況，民眾生活排水不順。新北水利局表示，今年預計辦理三重、五...

央北社宅日照中心接送一半遭拖吊 將增臨停區及身障格

新北新店央北社宅戶數多，也常有眾多活動計畫，可說是新北示範性社宅，不過卻遭民眾反映不便身障及輪椅族前往日照中心，民眾接送...

新北空大高牆拆除 人行空間變大輪椅族有感

新北市政府與空中大學蘆洲校本部合作，克服各方阻力，拆除校園圍牆後，啟動空大鄰中正路側校園開放與友善人行環境改造工程，學校...

蔣萬安訪星行程出爐 議員：多時間空白交流不應偷偷摸摸

台北市長蔣萬安7月5日至8日將出訪新加坡，今天行程出爐，蔣萬安明天上午7點40分將搭乘新航班機赴星，第一天先拜會新加坡的...

大龍新城又漏水電梯不堪用 住戶轟惡夢盼蔣萬安體檢

北市大龍市場及國宅海砂屋改建的大龍新城，被前市長柯文哲視為市場改建政績，不過因住戶漏水問題不斷，前副市長黃珊珊曾於202...

汐止山區雨量若達300釐米坡地恐崩塌 議員：防災演練定位要明確

水土保持局今年公告汐止區東山里鵠鵠崙地區為大規模崩塌潛勢區，雨量警戒值為300釐米。由於近期經常午後爆雨，新北市農業局因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦