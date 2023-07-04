新北都會區多處10年以上老舊汙水管線 今年將維管88公里
新北都會區開發，不少汙水管線使用超過十年以上，出現堵塞漏水等情況，民眾生活排水不順。新北水利局表示，今年預計辦理三重、五股、林口、新店、永和及板橋等區域10年以上老舊管線檢視，預估總檢視長度達88公里，目前已完成檢視情形數量達23公里，約為26%。
新北不少汙水管線開發超過十年以上，使用上多少都會堵塞、腐蝕、漏水，以致原有輸送功能失效，堵塞致使局部區域用戶汙水排放不順，或漏水造成局部管線內部水量增加，將影響民眾排水順暢度。
水利局說明，為避免汙水系統「毋凍頭」，自2016年迄今汙水人孔框蓋更新達2500座，確保抗滑能力以維護用路人安全，管線區段翻新超過50公里，力抗下水道系統高齡化，使其常保輸送功能順暢。
作業上包含新北首創並開發的MR管線查詢系統、同時利用下水道聲納設備及下水道潛望鏡輔以進行健檢維護作業，能有效提升健檢效率及降低人員侷限空間作業風險。
水利局長宋德仁指出，新北汙水人孔已達7萬座，管線長度超過2400公里，今年度預算經費2億6000萬，預計辦理三重、五股、林口、新店、永和及板橋等區域10年以上老舊管線檢視，預估總檢視長度達88公里，目前已完成檢視情形數量達23公里，約為26%。
宋德仁補充，目前最常用的修繕方式「區段整建」免開挖及「孔蓋周邊整平圓型修繕」工法，都已發展成熟，都具備施工速度快、降低交通衝擊等優點，最重要的是能讓汙水設施有效「抗老」，使汙水系統能永續經營，民眾順暢且方便用水。
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