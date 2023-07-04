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央北社宅日照中心接送一半遭拖吊 將增臨停區及身障格

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北新店央北社宅戶數多，被認為是新北示範性社宅，不過卻遭民眾反映不便身障及輪椅族前往日照中心，民眾接送時常無預警遭拖吊。圖／黃心華辦公室提供
新北新店央北社宅戶數多，被認為是新北示範性社宅，不過卻遭民眾反映不便身障及輪椅族前往日照中心，民眾接送時常無預警遭拖吊。圖／黃心華辦公室提供

新北新店央北社宅戶數多，也常有眾多活動計畫，可說是新北示範性社宅，不過卻遭民眾反映不便身障及輪椅族前往日照中心，民眾接送時常無預警遭拖吊。新北住都中心回應，目前已規畫臨停區及身障車格，後來的新建及規畫中的社宅都設有避車彎或黃線，方便民眾接送。

新北力推社宅，當中也都規畫日照中心等托老托幼相關公益空間，也吸引不少社宅外民眾使用，但不少民眾在接送老幼及輪椅族等身障者時，卻剛走沒幾步，車子就慘遭拖吊，引發民眾不滿。

身障家庭親友表示，距離日照中心最近入口附近都無臨停區，都畫上紅線，想說臨停接送一下，結果走進社宅中庭沒多久就發現汽車遭拖吊，平常上班已經夠忙，也不可能多一人在車子內顧，真的相當困擾。

新北市議員黃心華辦公室指出，不少民眾跟日照中心反應，里長及辦公室接獲消息後召集交通局、公所及分局會勘。目前大家會勘已有共識，門口左側紅線將於月底將20至30公尺退縮做臨停區，供民眾上午8時至9時30分、下午3時至4時30分接送，可停3至4輛車；另也於門口右側設有兩身障停車格，拚8月中畫設。

新北住都中心經理林士森回應，央北社宅比較早規畫，且後段路還沒開通，因此都畫紅線，可能遭附近民眾檢舉，其實原本有供復康巴士進停車場服務，現在也會再加臨停區及車格空間外；新蓋的社宅及未來規畫中的都設有避車彎、黃線區及停車場臨停，方便民眾前往使用公益空間。

社宅 身障者

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