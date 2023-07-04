新北空大高牆拆除 人行空間變大輪椅族有感

新北市政府與空中大學蘆洲校本部合作，克服各方阻力，拆除校園圍牆後，啟動空大鄰中正路側校園開放與友善人行環境改造工程，學校與社區共榮，居民能走進校園，輪椅族也有寬敞人行空間可走，創造多贏。輪椅族林姓婦人說，嶄新的人行空間確實更好走，但兩端還是有一些高低落差，細節處還要再精進。

蘆洲空大位於中正路，毗鄰三民路、保和街，地理位置鄰近保和、保佑、保新、仁愛及中原里。市議員李翁月娥說，空大中正路人行道改善是第一步，下一步盼將三民路圍牆也打開，長期規畫建議打造成開放式萬坪森林公園，新建多功能停車場、多功能運動活動中心、托老托育中心等，提升土地效益。

空大鄰中正路側校園開放與友善人行環境改造工程今天完工，副市長朱惕之、空中大學校長陳松柏等人出席，在地多位議員也來見證。

朱惕之表示，市府去年9月和空大簽訂合作備忘錄，共同編列經費改造空中大學鄰中正路側校園空間，拆除校園圍牆及部分閒置設施，重塑人行環境及休憩空間，讓校園與社區零距離，改造工程去年底開工，經歷半年多工期，迎來嶄新的通行環境與校園景觀。

校長陳松柏說，打開圍牆一事花費16年時間努力，並凝聚共識，空大打開校園面向社區，與居民分享優美校園環境，創造友善鄰里的人行與休憩環境，空大和蘆洲地方有更多連結，創造共好。

朱惕之強調，市長侯友宜上任以來積極推動校園通學廊道的改善，過去4年多已完成58所學校。工務局去年11月、今年6月舉辦蘆洲人行環境改善工作坊，目前正著手規畫國小周邊通學廊道的改善，將在經費到位後展開工程相關作業，盼能將捷運站到空大與蘆洲李宅古蹟的人行環境做完整串連。