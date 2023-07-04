蔣萬安訪星行程出爐 議員：多時間空白交流不應偷偷摸摸

台北市長蔣萬安7月5日至8日將出訪新加坡，今天行程出爐，蔣萬安明天上午7點40分將搭乘新航班機赴星，第一天先拜會新加坡的永續發展部；後天拜會新加坡市區重建局、下午參觀新加坡組屋、建屋發展局，並參加晚宴；至於行程第三天參訪新加坡陸路交通管理局；7月8日周六一早搭乘新航返國。

由於這次是蔣萬安市長上任之後，首度的出訪行程，外界也關注出訪行程安排，不過這次將陪同參訪的民進黨議員陳怡君質疑，先前她已經多次向市府要出訪行程，終於今天千呼萬喚始出來，之所以行程這麼晚出來，先前市府都回應是因這次是新加坡地主安排，要尊重地主，不過她質疑，今天初步拿到草擬行程後，發現很多時間都是空白，難免不被懷疑是否有其他秘密外交。

陳怡君舉7月7日當天行程為例，蔣市長只有下午兩個小時有行程，她質疑，其他時間要去那裡？難免不被懷疑是否有其他秘密外交，她也要求蔣萬安出訪行程，應該要儘早公開，給市民一個交代。

陳怡君表示，這次蔣萬安出訪，行程主要四大面向包括環保、交通、資訊、都市發展等，但細節去哪裡？跟誰見面？行程上都沒有看到，呼籲蔣市府給議員行程不要敷衍了事，尤其交流是好事，但交流不應該偷偷摸摸，行程完全只有給個表象，看不到實質內容，會讓市民會非常失望。

媒體也問議員會不會擔心蔣市長此行會幫國民黨總統參選人侯友宜行外交助選？陳怡君說，這也是她要去監督的面向，希望這次蔣市長出訪，主要是城市與城市的交流，不應該有政治上的動作，行程給得慢，也給大家其他遐想，如果公開透明不就什麼事都沒有。尤其這次蔣萬安將參訪新加坡的組屋，她也希望蔣萬安可以趁這次機會，好好向新加坡借鏡學習。