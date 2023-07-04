大龍新城又漏水電梯不堪用 住戶轟惡夢盼蔣萬安體檢

北市大龍市場及國宅海砂屋改建的大龍新城，被前市長柯文哲視為市場改建政績，不過因住戶漏水問題不斷，前副市長黃珊珊曾於2020年會勘改善缺失，不過快3年過去，前幾天強降雨，住戶再度飽受漏水苦、社區多處像瀑布，還因漏水電梯故障，數十住戶包括老人家、輪椅族三天無電梯可搭，上百公斤住戶要去急診更動用六名消防員幫忙扛送醫。議員呼籲市長蔣萬安，應對大龍新城的建築設計總體檢。

台北市議員陳怡君再度接獲大龍新城多名住戶陳情，住戶黃先生說，大龍新城最大問題就是從蓋好入住到現在，問題從沒間斷，前副市長黃珊珊之前會勘至今2年多，仍陸續爆出近2、3百項缺失，等同是缺失邊改善、邊發生，甚至有些問題，政府也不當一回事。

還有住戶說，上個月30日發生強降雨時，他大兒子因身體不舒服急著送馬偕急診，結果電梯故障，因兒子太胖，一度動用六名消防人員幫忙扛送醫，盼北市府盡快協助住戶的漏水惡夢，改善居住品質問題。

也有住戶質疑，大樓設計屋頂是平的，導致只要下大雨，大樓就淹水，結果他們得到市府的回答竟是為符合無障礙設計，要管委會自行處理；水表也沒做防水，理由是為防震讓水管上下彈動，住戶痛批，那水管爆掉怎麼辦？這樣的設計是對的嗎？把球丟給管委會，管委會微薄的管理費能夠支應？大龍新城小小管委會，養不了這個缺失大坑。

管委會主委郭小姐今天請假出席記者會，郭數度鞠躬道歉哽咽說，自己家裡也有位80多歲老母親住這裏，她真的很對不起住戶，沒有把事情處理好，希望北市府可以協助大龍新城將問題解決，因大龍的問題不僅一項、兩項，而是上百項，缺失總改善不完。

議員陳怡君質疑，大龍新城從2019年10月完工、2020年3月啟用、住戶入住後不斷爆出設計缺失，尤其日前強降雨，大樓再度因排水不及，許多住戶家裡漏水，連頂樓電梯機房更因漏水導致故障，數十住戶苦無電梯搭，質疑大龍新城要不漏水很難嗎？這棟由前市長柯文哲斥資十四億元所蓋的大樓，從海砂屋蓋成漏水屋，柯文哲大談居住正義，相當諷刺。

新工處工務科長蕭志龍表示，這次電梯故障的確是因為強降雨造成電梯機房短路故障，是當天時雨量在大同區超過86毫米，已經超過設計容量，已經邀集設計建築師會勘，釐清是因為水箱機房的進水排水溢流短路問題，會在一周內改善完成。