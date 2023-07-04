汐止山區雨量若達300釐米坡地恐崩塌 議員：防災演練定位要明確

水土保持局今年公告汐止區東山里鵠鵠崙地區為大規模崩塌潛勢區，雨量警戒值為300釐米。由於近期經常午後爆雨，新北市農業局因此在汐止區東山里舉辦自主防災社區實作演練，以民眾為主演練當警戒發布後防災應變作為議員廖先翔則說，提醒公部門民間力量定位必須明確，若發現危險因子應由政府部門專業人士處理。

近期新北午後多強降雨，水土保持局於今年公告汐止區東山里的鵠鵠崙地區為大規模崩塌潛勢區，崩塌面積可能超過10公頃或土方量10萬立方公尺，新北市農業局日前針對汐止區東山里大規模崩塌潛勢區舉辦實作演練，共執行10項演練項目，使居民能在災害發生時懂得如何面對災害。

市議員廖先翔對此表示，目前強降雨的天氣型態確實在山區較以往更容易產生災害，引進里基層力量守護家園相當好，但提醒公部門民間力量定位須明確，危險性工作必須要宣導，若發現危險因子民眾自身安全最重要，有疑慮應通知政府部門專業人士處理。議員白珮茹則說，近年來山區暴雨頻傳，加強山區防災演練落實災害預防才能確保民眾財產安全。

農業局表示，新北市由於先天環境及地質條件影響，轄內有許多坡地災害潛勢區域，防災教育仍必須持續落實。針對土石流與大規模崩塌潛勢區等可能發生災害區域進行教育宣導。今年將完成23場次自主防災社區兵棋推演及4場次自主防災社區實作演練，持續提升社區自主防災能力。