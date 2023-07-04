新北永和大陳都更單元6公展開跑 單元5、7準備接棒

新北永和大陳新村地狹人稠、屋齡老舊，急需都更，新北都更處表示，大陳單元6在日前啟動更新計畫書圖的公開展覽，單元5、7也接棒，將於9月底有自辦公聽會，其它單元也都在進度上，今年有望拚起該區全面都更的拼圖。

都更處表示，永和大陳單元6自6月30日起啟動都市更新計畫書圖的公開展覽，讓在地居民們有30天的時間可以一覽未來規畫藍圖及分配權益，有任何意見都能提出，居民也可參與7月10日在溪州市民活動中心舉辦的公聽會，與市府及實施者團隊交流。

城鄉局長黃國峰表示，永和大陳公辦更新刻不容緩，持續督促實施者加速推動，除了單元6已公開展覽外，單元5、7也接棒，將於今年9月底邀請居民參與自辦公聽會。新北住都中心推動的單元3預計年底前就能發布，單元1跟4也將完成招商，今年有望完成大陳社區全面都更的最後拼圖。

各單元規畫過程中搭配都更二箭政策設置多元設施，目前已規畫市場、托老中心、幼兒園、活動中心及社會住宅，居民採買、托老托幼、活動空間都能擁有，增進居民落地生根的意願。