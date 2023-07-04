新北永和大陳都更單元6公展開跑 單元5、7準備接棒
新北永和大陳新村地狹人稠、屋齡老舊，急需都更，新北都更處表示，大陳單元6在日前啟動更新計畫書圖的公開展覽，單元5、7也接棒，將於9月底有自辦公聽會，其它單元也都在進度上，今年有望拚起該區全面都更的拼圖。
都更處表示，永和大陳單元6自6月30日起啟動都市更新計畫書圖的公開展覽，讓在地居民們有30天的時間可以一覽未來規畫藍圖及分配權益，有任何意見都能提出，居民也可參與7月10日在溪州市民活動中心舉辦的公聽會，與市府及實施者團隊交流。
城鄉局長黃國峰表示，永和大陳公辦更新刻不容緩，持續督促實施者加速推動，除了單元6已公開展覽外，單元5、7也接棒，將於今年9月底邀請居民參與自辦公聽會。新北住都中心推動的單元3預計年底前就能發布，單元1跟4也將完成招商，今年有望完成大陳社區全面都更的最後拼圖。
各單元規畫過程中搭配都更二箭政策設置多元設施，目前已規畫市場、托老中心、幼兒園、活動中心及社會住宅，居民採買、托老托幼、活動空間都能擁有，增進居民落地生根的意願。
黃國峰補充，為提升居住安全，積極於窳陋老舊地區推動大面積公辦更新，目前已經完工入住的大陳單元2就是示範標的。另外，自2019年起也推動多元都更政策，至今已達成核准859案，未來除大陳地區外，也會續推捷運頂溪站周邊及板橋浮洲再發展區等大面積公辦更新。
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