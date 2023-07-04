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優化台灣好行 拚明年恢復疫前水準

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導

行政院長陳建仁昨搭乘「台灣好行皇冠北海岸線」遊覽北海岸，在北觀處聽取觀光局簡報優化服務方案。陳建仁說，自由行能親近台灣之美，希望透過疫後特別預算，擴張台灣好行方案，鼓勵大家多使用公共運輸工具好好認識台灣。

陳建仁昨由行政院國發會主委龔明鑫、交通部次長祁文中、新北市副市長陳純敬和觀光局長張錫聰等人陪同，從新北市淡水搭乘皇冠北海岸線公車，開往位在石門白沙灣的北觀處，聽取觀光局簡報推行台灣好行政策12年成果和未來優化方案。

觀光局國旅組副組長蔡宗昇簡報說，台灣好行已開闢63條路線，另有7條籌備中，近期發車，共有35家客運業者參與。2011年開通全年共119.4萬人次搭乘，隨後逐年增加到2019年479.4萬。2020年爆發疫情下滑到372.4萬，隔年266.6萬，去年321.3萬，今年1至5月已190萬，目標是明年恢復到疫前水準。

台灣好行未來推動方向為車票和套票數位化、付款多元化、斷點縫合及捲動在地經濟，優化服務包括半價優惠、新增串遊路線、增開班次和設置特色招呼站。

陳建仁表示，自由行是最能了解台灣的旅遊方式，台灣的美麗是人慈悲、善良、願意助人，風景也漂亮，台灣好行擴張，有助提升觀光量能。

台灣好行 觀光局

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