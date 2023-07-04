汙水旁戲水 新北9郊區規畫接管

新北汙水系統布建過去著重都會區，不少偏鄉民眾忍受惡臭及不便，影響生活及生態，例如在三芝淺水灣景點，民眾就在汙水排放口附近戲水，相當殺風景。新北水利局回應，目前規畫9個市郊地區汙水接管計畫，預計明年先從深坑、萬里及金山等地先推，三芝將推濕地現地處理汙水，計畫送中央，下月會有結果。

三芝區汙水建設近期「卡關」，境內有熱門的淺水灣，假日吸引不少遊客造訪。後厝里長楊秀彥說，若政府不做汙水處理系統，「海水髒了誰還要來玩？」他喊話說，中央應到基層走走。

新北市議員鄭宇恩表示，北海岸有迫切需求，白沙灣旁有條大排，居民將家庭生活汙水排入大海，遊客在一旁玩卻不知道，市府應重視觀光地區基礎發展，汙水建設不能以人口效益去考量。

水利局汙水下水道工程科長蔡建立回應，目前已完成三芝、石門、萬里、平溪、石碇、深坑、貢寮、雙溪、金山等9個郊外地區汙水下水道系統規畫報告，陸續送內政部營建署備查，礙於使用效益及經費，沒有納入第六期建設計畫。

蔡建立說明，淺水灣確實有需求，已與公所討論並規畫現地處理，會在當地改造成濕地，讓汙水即刻處理，也新增美化的景觀亮點，預算1千多萬，就能改善當地汙水情況，這類小型試點若可行，未來會在多區試行。