斯文二期都更停滯 蔣萬安：10月決標

台北市大同區斯文二期公辦都更先前規畫新建458戶，歷經前市長陳水扁、馬英九、郝龍斌3任市長，延宕20多年遲無進度，直到柯文哲任內才幾乎走完程序，不過卻又因營造標流標進度停滯，斯文里長江雪卿昨向市長蔣萬安提案，盼加速斯文二期公辦都更，直言最難的住戶整合都過了，「現就欠東風，盼蔣市長借個東風，幫我們搧一下」，蔣承諾加速，8月重新招標，預計10月決標。

北市大同區斯文里整宅分為一、二、三期，其中三期公辦都更已完成；斯文二期於柯文哲任內完成事業計畫、權利轉換計畫，去年10月也辦聽證會，卻未造價尚未招標出去，導致進度停滯。

在地居民嘆，斯文里二期公辦都更，去年10月本來最後一關審議就要通過，後來卻一直延宕，讓居民很失望，感覺都更案最後不會成。

斯文里長江雪卿說，斯文里居住環境很差，不僅房子窳陋、還有漏水等問題，希望蔣市長可給予斯文二期關愛，想個對策讓公辦都更可以快通過，加速招標出去。

北市都更處長陳建華坦言，斯文二期公辦都更的確因造價的關係，進度有一些延遲，今年6月將重新開說明會、7月公展、9月完成招標作業。據了解，之所以進度停滯，是因營建成本上漲，導致營造標招標不順。

蔣萬安承諾，他已要求都更處訂出進度期程，8月招標、10月決標，也會將此案列管4個月，緊盯程序。

議員陳怡君認為，斯文里窳陋房屋多，居民也多是弱勢，蔣萬安應積極提對策，幫住戶改善居住環境；議員顏若芳也說，的確近年營造物料上漲，蔣市府應重新評估造價，讓造價合理順利招標，否則永遠都標不出去，若合理的追加預算，議員也都會支持。