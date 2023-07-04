300億租金補貼上路 北市都發局隨到隨辦

內政部「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」昨天上路，北市都發局表示，新戶可至中區辦公室隨到隨辦，審查通過後，補貼發放由申請日起算；舊戶直接從系統審查，通過後直接延續補貼至明年底。

都發局表示，今年租金補貼申請條件配合「民法」成年人年齡下修為18歲，讓補貼對象向下延伸，只要年滿18歲，在台北市就學、就業的租屋族群，皆可申請。條件為在國內設有戶籍、家庭成員無自有房屋、平均每人每月所得低於5萬7039元、房屋每月租金上限低於5萬5000元，並在台北市有租屋事實者。

依專案計畫規定，台北市提供每戶每月3000元至8000元租金補貼，其中單身青年及社會弱勢可加碼1.2倍、新婚家庭加碼1.3倍、經濟弱勢加碼1.4倍。

例如單身未滿40歲、且未具經濟或社會弱勢身分者，每月補貼上限3000元，再加碼補助1.2倍，申請通過即可領取3600元。若同時有低收或中低收身分，加碼倍數採計1.4倍，每月補助4200元，減輕租屋負擔。

都發局提醒，民眾直接透過線上系統24小時申請，也可至各行政區公所諮詢協助。若要親自送件民眾，採隨到隨辦，上午9點至下午5點，可至都發局中區辦公室（台北市南京東路三段168號18樓）臨櫃辦理。