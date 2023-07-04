聽新聞
test
0:00 / 0:00

300億租金補貼上路 北市都發局隨到隨辦

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
內政部「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」昨上路，北市都發局表示，民眾可備齊資料到都發局隨到隨辦。本報資料照片
內政部「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」昨上路，北市都發局表示，民眾可備齊資料到都發局隨到隨辦。本報資料照片

內政部「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」昨天上路，北市都發局表示，新戶可至中區辦公室隨到隨辦，審查通過後，補貼發放由申請日起算；舊戶直接從系統審查，通過後直接延續補貼至明年底。

都發局表示，今年租金補貼申請條件配合「民法」成年人年齡下修為18歲，讓補貼對象向下延伸，只要年滿18歲，在台北市就學、就業的租屋族群，皆可申請。條件為在國內設有戶籍、家庭成員無自有房屋、平均每人每月所得低於5萬7039元、房屋每月租金上限低於5萬5000元，並在台北市有租屋事實者。

依專案計畫規定，台北市提供每戶每月3000元至8000元租金補貼，其中單身青年及社會弱勢可加碼1.2倍、新婚家庭加碼1.3倍、經濟弱勢加碼1.4倍。

例如單身未滿40歲、且未具經濟或社會弱勢身分者，每月補貼上限3000元，再加碼補助1.2倍，申請通過即可領取3600元。若同時有低收或中低收身分，加碼倍數採計1.4倍，每月補助4200元，減輕租屋負擔。

都發局提醒，民眾直接透過線上系統24小時申請，也可至各行政區公所諮詢協助。若要親自送件民眾，採隨到隨辦，上午9點至下午5點，可至都發局中區辦公室（台北市南京東路三段168號18樓）臨櫃辦理。

北市 租金補貼 單身

延伸閱讀

中央擴大租金補貼下調18歲 蔡培慧與竹山鎮長在夜市擺攤宣導

租金補貼2.0開放申請 18歲就能辦舊戶自動帶入

租金補貼懶人包！ 申辦免房東同意、4大加碼補助、3種申請限制…一文看懂

賣厝阿明／2023租屋補助懶人包 7月3日OPEN

相關新聞

民汐線採汐東線系統 一車到底不換車

北市府上月開第六次內科交通府級專案小組會議，副市長李四川會中提到，民汐線將沿用汐東線系統，希望新北多蓋幾站到舊宗站，別只...

新北囤房稅議會又卡關 藍綠互槓

新北市議會定期會昨閉幕前排審「新北市房屋稅徵收率自治條例」二、三讀，囤房稅再度胎死腹中，留待下次討論。藍綠議員在議場互槓...

斯文二期都更停滯 蔣萬安：10月決標

台北市大同區斯文二期公辦都更先前規畫新建458戶，歷經前市長陳水扁、馬英九、郝龍斌3任市長，延宕20多年遲無進度，直到柯...

汙水旁戲水 新北9郊區規畫接管

新北汙水系統布建過去著重都會區，不少偏鄉民眾忍受惡臭及不便，影響生活及生態，例如在三芝淺水灣景點，民眾就在汙水排放口附近...

優化台灣好行 拚明年恢復疫前水準

行政院長陳建仁昨搭乘「台灣好行皇冠北海岸線」遊覽北海岸，在北觀處聽取觀光局簡報優化服務方案。陳建仁說，自由行能親近台灣之...

模範父親「肩上3千斤 變爭氣3千金」

父親節將至，新北市長侯友宜昨赴中和區向模範父親王見福道賀，王見福夫婦悉心照料3名罹有家族性氣喘病女兒，自喻「家有3千金，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦