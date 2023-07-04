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民汐線採汐東線系統 一車到底不換車

聯合報／ 記者鍾維軒劉懿萱林麗玉／台北報導
為避免雙北系統不同，無法一車到底，民汐線將採用汐東線系統。示意圖／本報資料照片
為避免雙北系統不同，無法一車到底，民汐線將採用汐東線系統。示意圖／本報資料照片

北市府上月開第六次內科交通府級專案小組會議，副市長李四川會中提到，民汐線將沿用汐東線系統，希望新北多蓋幾站到舊宗站，別只到東湖站；北市捷運局長鄭德發證實北市端確定採LRT中運量輕軌系統，從汐止到大稻埕皆由新北做綜規、興建。

汐東線（汐止至東湖）已完成基本設計，新北捷運局預計本月招標，經費約376.92億；至於東湖至大稻埕段，北市府規畫交新北捷運局提綜合規畫，避免雙北系統不同，無法一車到底。

鄭德發表示，為了系統一致性、避免民眾同路線還要轉車，北市府已經確定會與新北市合作，依照汐東線核定的系統，繼續蓋到大稻埕，市長蔣萬安已同意委託新北市府連同民汐線提報綜合規畫。

但因文湖線前車之鑒，LRT恐也會發生運量不足、車速慢等問題，鄭德發說，新北市府進行汐東線綜規時，就已試算系統未來會升級到中運量等級的CPTC（通訊協定控制系統），依規畫內容，即使是LRT也能做到中運量程度，至於未來系統也會升級成無人駕駛。

新北市捷運局表示，2020年交通部與北北基4首長會議已有共識，將汐東、基隆、民汐線台北市段捷運整合，並採單一LRT中運量系統，未來一車到底，不必換車。先通車的汐東線則由新北負責營運維護，民汐線台北市段今年3月接受北市委託重啟規畫作業，至於營運議題，後續規畫作業會再研商確認。

由於新北捷運局預計明年才會送民汐線（東湖至大稻埕段）的綜合規畫，台北市大同區里長直言，聽了覺得心裡發毛，擔心時間不夠快，因里民等民汐線從媽媽等到變阿嬤，目前民生西、重慶北路一到尖峰就塞車，像個立體停車場，盼民汐線捷運快通車。

市長蔣萬安也承諾，他不會說民生汐止線是盲腸線，民汐線絕對會加速興建，這決心不用懷疑。蔣也提到，現在民汐線碰到系統問題，但希望未來能接基隆捷運、汐東線，北市府會讓新北市府採同一計畫、方案規畫，這樣比較快，目標是朝兩年內核定。

基隆捷運 民汐線

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