新北囤房稅議會又卡關 藍綠互槓

新北市議會定期會昨閉幕前排審「新北市房屋稅徵收率自治條例」二、三讀，囤房稅再度胎死腹中，留待下次討論。藍綠議員在議場互槓，民進黨批「國民黨故意拖延時間，是囤房元凶」；藍營議員回擊「假訊息、作秀。」有議員直言，藍綠都不希望囤房稅馬上通過，許多人背後有建商金主壓力，表面上是政治攻防，卻是在拖延囤房稅審議進度。

新北市財政局說，盼議會8月開臨時會能順利通過，若臨時會完成修法，並支持在今年度施行，最快將反映在明年開徵的房屋稅單。

新北有207萬間房屋、人口大約有401萬，六都僅剩新北市尚未訂出囤房稅，卡關至少5年。市政會議3月底通過「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，自住房屋稅維持1.2%，非自住房屋採差別稅率，1戶1.5%、2戶2.4%，3戶以上最高3.6%。

時代力量秘書長李兆立說，新北囤房稅曾在2017年公告，2018年上路1年即喊卡，原因出在「建商綁架議會，且不分藍綠」，新北空屋率、房價居高不下，囤房稅是維護正義的工具，議會遲不通過是失職，市府態度曖昧，「若市長展現意志與態度，要通過囤房稅應該不難。」

國民黨市議員林金結說，囤房稅在法規會討論時，議員對稅率意見分歧，因此送大會討論。國民黨市議員周勝考強調，他不反對囤房稅，但政策內容要更細緻，在房屋市場最弱勢是租屋族，應設法補貼，讓房東願用更友善房價對待租客，才能多贏。

國民黨議會黨團書記長廖先翔質疑，從綠營議員出席率就能看出沒想讓此案過關，8月底擬開臨時會，屆時能充分討論，對今年過關抱持樂觀。他說，六都剩新北還沒實施囤房稅，確實有輿論壓力，卡關不代表不處理，反而多些時間凝聚共識，可在臨時會前先開黨團協商會議。

民進黨市議員黃淑君提到，囤房稅若執行，包租代管房東可能被調高稅率進而賣房，導致包租代管率下降，連動效應值得正視。

民進黨團總召鄭宇恩批評，民進黨團要求延長會議時間審議囤房稅，可惜議長蔣根煌不同意，仍敲槌散會，大會無法通過「新北市房屋稅徵收率自治條例」，競辦卻表示會安排侯友宜參加716凱道遊行，「根本是詐騙集團」。

景文科大財務金融系副教授章定煊建議，先解決房屋稅基太低的問題，若將囤房稅視為懲罰性稅率，盼減少囤房行為，稅率要非常高，才能夠阻止經濟行為，否則只是增加國庫收入。

淡江大學財金系教授聶建中說，囤房稅有其必要，近期平均地權、房屋合一稅等等有打擊到炒房客，房價仍然打不動，原因就是資金多、土地稀有。