新北議會三讀通過增設體育局 預定113年元旦成立

新北市議會今天三讀通過「新北市政府組織自治條例」修正草案，增設體育局，預定113年元旦成立。屆時將有效整合資源栽培體育專才，發展運動產業接軌國際。

新北市議會今天進行本次定期會最後一次大會議程，三讀通過「新北市政府組織自治條例」修正草案，正式增列體育局，使體育局成為市府第30個局處會。

教育局長張明文表示，議會已審查通過「新北市政府體育局組織規程」草案，教育局體育處將改制為體育局，屆時將可整合學校體育、競技體育、全民運動、國際賽事及運動產業，使得體育政策規劃及執行更完整。

體育處長洪玉玲表示，體育局預定113年1月1日正式成立，設置5科4室，分別為運動設施科、競技運動科、全民運動科、運動產業及企劃科、學校體育科及秘書室、人事室、會計室及政風室等，以擴增機關量能，提升體育專責機關的效能及專業性，投入運動發展的人力與資源將逐年增加。

體育處表示，體育局成立後預定編制員額為80人，整體經費預算尚在籌編中，未來業務有別於其他5都，將以體育人才培育為重點要務，培訓業務將從教育局切分出來，讓選手的運動生涯可從小到職業隊、轉職銜接一條鞭，完整的4級培育體系。

體育處表示，體育局的4級培育體系中，1、2級是學校體育，設有基層選手訓練站及體育重點學校培訓，提供培訓、參賽、課業輔導費；3級是社會體育，培訓優秀潛力選手，提供經費補助；4級是跟職業隊伍合作，由企業挹注社會資源、政府提供行政資源，讓運動成為職業，退役選手也可媒合到母企業或關係企業任職。