投訴高中「禁愛令」 台中教育局：未規定高中生談戀愛要懲處
台中市立人高中遭爆在校園「禁愛令」，校方公布當天音檔，指是暑假前宣導「兩性之間勿有逾舉行為」。教育局表示，教育部並未規定「談戀愛要懲處」，希望學校依相關辦法辦理。
針對「校園禁愛令」，台中市教育局提醒學校，依據高級中等學校訂定學生獎懲規定注意事項第10點，學校訂定學生獎懲規定…「應明確規定處罰要件，不得僅籠統將情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或類似規定作為懲處要件。」
教育局解釋，教育部並未規定「談戀愛要懲處」，學校可以口頭輔導，但不可以列入紀錄。
另針對學生投訴校方廣播，教育局指出，據了解學校利用放暑假前的集會，加強宣導學生假期校外生活注意事項，有關情感教育及人際交往應適度有禮、進退有節。
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