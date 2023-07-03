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非法吸食笑氣最高可開罰30萬 北市環保局暑假加強稽查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為防範民眾非法吸食笑氣，北市環保局暑假期間將加強稽查，違者最高可處新台幣30萬元罰緩。圖／聯合報系資料照
為防範民眾非法吸食笑氣，北市環保局暑假期間將加強稽查，違者最高可處新台幣30萬元罰緩。圖／聯合報系資料照

疫情趨緩加上暑假來臨，北市環保局宣布將加強取締非法吸食笑氣，環保局提醒，笑氣恐會導致嚴重腦部缺氧，甚至會引起呼吸衰竭死亡等嚴重後果。若非法吸食被查獲，依法可處3萬元至30萬元罰鍰，去年7月至今年6月止，北市警方已移送不當使用笑氣案件8件，共裁罰11人，罰鍰金額總計33萬元。

環保局說明，笑氣以是列管關注化學物質加強管制，一般合法用途為醫療輔助麻醉劑、食品業發泡劑及工業金屬抗氧化劑等，由於取得價格相對便宜，又可以供多數人使用，容易被誤以為不會傷害身體，所以近來違法吸食時有所聞。

環保局表示，胡亂吸食笑氣會造成腦部缺氧，導致噁心、嘔吐、注意力難以集中等情形，嚴重時會導致昏迷甚至是停止呼吸；也可能因為吸食笑氣導致中樞神經病變，出現手腳麻木、肌肉抽搐及癱瘓，甚至會引起呼吸衰竭死亡等嚴重後果，吸食笑氣無法排解憂鬱，反而可能加劇憂鬱情形。

環保局呼籲民眾、八大場所及旅宿業者，若發現有人攜帶不明鋼瓶及吸食氣球，請立即通知警方前往取締，暑假期間將會同警察局等單位加強聯合稽查作業並加強宣導，若違法吸食、持有笑氣者，可依「毒性及關注化學物質管理法」處3萬元至30萬元罰鍰。

憂鬱 北市 疫情

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北市暑假加強查笑氣 可罰3至30萬

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