原民占總工資1% 新北原民就業自治條例修正案三讀通過

新北市議會今三讀通過「新北市保障原住民族就業自治條例」修正草案，其中第五條將原民雇用比例，從原本鋼筋工、板模工工資總額5％調升為總工資1%，相當於雇用100人需有1人為原住民，高於市府的0.6%。新北市原民局說，雖然較預期比例還高，但市府邁出第一步，才能讓民間團體跟上。

「新北市保障原住民族就業自治條例」修正第4、5及10條，其中第5條上周在新北市議會討論熱烈，原民議員認為，市府版本規定以鋼筋工、板模工工資總額5％，雇用原住民或分包予原住民個人、機構、法人或團體，質疑市府是否認為原住民只能做鋼筋工、板模工，要求將鋼筋工、板模工刪除。

新北市原民局經濟建設科王翠瑩說，原先法條是參考台北市相關自治條例，計算金額比例是以鋼筋工、板模工作為基準，並非限制原民只能做鋼筋工、板模工，而是作為比例參考，讓廠商可以依循。

不過，原民議員仍堅持刪除，但總工資維持5％，恐讓工務局、捷運局難以發包。因此原民局針對總工資額度再調整，原先市府內部提出總工資0.6%，才不至於讓工程發包困難，不過二讀會上決議以總工資1%為標準，今日大會上三讀通過修正草案。

新北工務局長祝惠美說，修正草案通過後對鋼筋工、板模工較少的工程影響較大，比如橋梁、機電、電聯車等工程，若找不到原民的廠商，需繳交代金給原民局，不過經評估尚能執行。

新北捷運局長李政安表示，修法過程原提議總工資5％雇用原住民，對捷運工程來說，現行已長期缺工，在提高原住民比率窒礙難行，後續通過條文為總工資1%，與立法原意相符，尚屬合理可配合執行。