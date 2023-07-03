2023野柳石光夜訪女王登場 水舞燈光秀天天可觀賞

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處於野柳地質公園舉辦「2023野柳石光 夜訪女王」點燈開幕活動，到訪遊客約1,300人共同熱情參與，活動營造甜蜜歡樂、悠閒輕快、魔幻秘境及強烈震撼氛圍，今年的活動自6月30日起至7月16日每晚6點30分至10點，不用再等六、日，天天都有水舞燈光秀可以觀賞。

北觀處長方正光表示，去年全臺觀光活動受新冠疫情影響，仍以國旅為主要市場，隨著全球疫情趨緩及世界各地旅遊解封，野柳地質公園以其享譽國際的獨特地質景觀，成為解封後入臺旅客首選之旅遊目的地。北觀處為展現野柳地景多元面貌，持續辦理「野柳石光 夜訪女王」，以光影科技結合野柳奇岩、海洋、星空等在地元素，搭配音樂形塑女王之美，展現北海岸夜間獨特風情。活動亦串聯皇冠海岸觀光圈內相關產業共同推廣在地魅力亮點，期吸引更多國內外旅客前往。

開活動序幕，壯闊的鼓聲吸引所有來賓目光，今年活動營造甜蜜歡樂、悠閒輕快、魔幻秘境及強烈震撼氛圍。為突破去年在儷影湖觀賞水幕燈光秀之限制，今年將燈區佈設範圍擴大至沙灘區，展現令人驚嘆的「Big Queen奇幻星空水世界」水幕噴泉水舞秀，結合激光投影、雷射、燈光及音樂等各式特效，彷彿置身於奇幻夢境，現場拍照打卡都是全新感受。

2023野柳石光夜訪女王系列活動即日起於活動通平台開放報名，凡參加野柳地質公園日間「野柳小小地質研究員」及「女王的祕密花園」等活動，現場即可以新臺幣100元加購夜訪女王門票1張。也歡迎遊客於晚間6時30分入園先欣賞野柳夕陽晚霞景色，7時後隨著天色漸暗，再賞園區內不同燈光效果，一票在手超值雙享受!