瑞芳東和里環境大翻轉 里長、志工要挑戰五星級九連霸

瑞芳區東和里的環境已成為瑞芳地區的指標，也是各里爭相觀摩的對象，今年第九年參加新北市環保局舉辦的里環境認證，里長和志工都信心滿滿，因為這是他們每天都在做得日常，數十年如一日，也讓東和里許多髒亂點就此改善，讓居住環境更宜人。

東和里今年里環境認證一樣是報名五個考核項目，巷弄乾淨，病媒蚊防治，公廁清新，環境綠美化及循環資源，為了環境認證幾乎是志工和里民都一起動起來，平常大家都會自發性維持巷道乾淨，還有周邊環境的整潔，也落實巡倒清刷來防治夏日容易滋生的病媒蚊，

東和里里長周樹木說，說到循環資源的部分，從101年便成立的黃金資收站，也是做得有聲有色，每個月都有八到十噸的資收物回收，回收變賣金再用於里內獎學金及急難救助金，很感謝志工和里民的努力，讓東和里的環境這幾年有大翻轉。

志工也紛紛表示，里長周樹木雖然有年紀了，但很多事仍然親力親為，帶領志工團隊一起大街小巷逐年改善，讓里內環境變更好。