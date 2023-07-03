瑞芳火災住警器發揮作用 公所鼓勵民眾申請免費裝
本月一日瑞芳區水湳洞發生一起民宅的火警，雖然民宅被大火燒得付之一炬，但還好這戶人家有安裝火災住宅警報器，並及時發揮作用，才能讓祖孫三人順利逃出，瑞芳區公所也鼓勵居家都能前往消防隊申請免費的住宅警報器，小小一顆保命功效大。
瑞芳區區長楊勝閔說，上周六瑞芳水湳洞地區發生住宅火警，因為這戶早有申裝住宅警報器，所以第一時間住警器發揮作用，住戶就能順利逃出。住宅警報器在火災發生的剛開始，就可以發出警報聲，讓住戶可以聽到聲音來及時逃生，瑞芳地區獨居長輩的住警器申裝目前區公所也是在積極推廣中，希望讓民眾多一分準備，少一分傷害。
以瑞芳地區的民宅來說，大多是五樓以下的建築，只要符合條件，都可以向消防隊申請免費到府安裝住宅警報器。
里長林文清表示，以龍鎮里來說，四年前剛上任里長時，里內只有17戶有裝住警器，後來他逐戶拜訪推廣，目前已經有近300戶安裝住警器，也鼓勵還沒申裝的民眾踴躍來申裝，保障生命財產安全。
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