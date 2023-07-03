雙溪新住民齊聚同歡 各界贊助力挺新住民多元新生活

雙溪區公所及雙溪新住民合誼發展協會為了讓新住民們感受到台灣的熱枕，也讓新住民更認同台灣這個他們的第二個家庭，日前舉辦了新住民新女力多元新生活的活動，聚集了雙溪區的新住民及二代們齊聚同歡，觀天下有線電視也捐款贊助活動，用行動力挺新住民。

活動舉辦非常熱鬧，雙溪區的新住民們不但齊心協助準備了許許多多的各式家鄉美味料理，每一樣都讓人垂涎三尺，還安排了家鄉的傳統服飾走秀，讓來賓一賞多國美麗的傳統服飾，當天來賓們還一同體驗了異國美食DIY，親手包起了越南春捲，完成品也有模有樣。

新北市雙溪新住民合誼發展協會理事長陳金草表示，今天辦理今年的第二次新住民協會活動，很感謝所有單位的協力幫忙，透過活動的舉辦，讓雙溪的新住民們能夠見面同歡，不然大家都在工作，很難有機會聚在一起。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，觀天下這次除了捐款贊助活動之外，也是來關心雙溪區的新住民們在台灣的生活狀況，新住民們對台灣是一股很大的力量，對台灣的生育率也幫助很大，希望更多新住民來台灣一起生活。

雙溪區長林銚傑表示，台灣是族群包容力很好的國家，非常歡迎新住民朋友來到台灣，藉由新住民協會能夠輔導新住民朋友很快的適應台灣的文化，克服文化上的衝擊，在台灣能夠很順利的發展，也希望他們藉由活動的機會相處能彼此協助，也能協助將新住民從家中走出到社區，透過大家的協助，儘快的融入台灣的生活。