快訊

炎亞綸涉偷拍被扣手機證物 檢諭令50萬元交保、限制出境

雙溪新住民齊聚同歡 各界贊助力挺新住民多元新生活

觀天下／ 記者李嘉文／雙溪報導
雙溪區公所及雙溪新住民合誼發展協會舉辦了新住民新女力多元新生活的活動，觀天下有線電視也捐款贊助活動，用行動力挺新住民。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所及雙溪新住民合誼發展協會舉辦了新住民新女力多元新生活的活動，觀天下有線電視也捐款贊助活動，用行動力挺新住民。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區公所及雙溪新住民合誼發展協會為了讓新住民們感受到台灣的熱枕，也讓新住民更認同台灣這個他們的第二個家庭，日前舉辦了新住民新女力多元新生活的活動，聚集了雙溪區的新住民及二代們齊聚同歡，觀天下有線電視也捐款贊助活動，用行動力挺新住民。

活動舉辦非常熱鬧，雙溪區的新住民們不但齊心協助準備了許許多多的各式家鄉美味料理，每一樣都讓人垂涎三尺，還安排了家鄉的傳統服飾走秀，讓來賓一賞多國美麗的傳統服飾，當天來賓們還一同體驗了異國美食DIY，親手包起了越南春捲，完成品也有模有樣。

新北市雙溪新住民合誼發展協會理事長陳金草表示，今天辦理今年的第二次新住民協會活動，很感謝所有單位的協力幫忙，透過活動的舉辦，讓雙溪的新住民們能夠見面同歡，不然大家都在工作，很難有機會聚在一起。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，觀天下這次除了捐款贊助活動之外，也是來關心雙溪區的新住民們在台灣的生活狀況，新住民們對台灣是一股很大的力量，對台灣的生育率也幫助很大，希望更多新住民來台灣一起生活。

雙溪區長林銚傑表示，台灣是族群包容力很好的國家，非常歡迎新住民朋友來到台灣，藉由新住民協會能夠輔導新住民朋友很快的適應台灣的文化，克服文化上的衝擊，在台灣能夠很順利的發展，也希望他們藉由活動的機會相處能彼此協助，也能協助將新住民從家中走出到社區，透過大家的協助，儘快的融入台灣的生活。

新住民 雙溪區

延伸閱讀

2035消除結核 嘉縣推出新住民免費篩檢送3百元禮券

新住民攜子創業 打造溫室農場成解思鄉好去處

影／愛河端午龍舟嘉年華一連三天 競技龍舟市集熱鬧玩

莎莎40歲住家裡 新住民不敢相信

相關新聞

六都囤房稅新北仍卡關 藍綠攻防背後難敵建商金主壓力

新北市議會定期會今天閉幕，囤房稅再度胎死腹中，留待下次大會討論。藍綠議員在議場互飆，民進黨批「國民黨故意拖延時間，囤房元...

2023野柳石光夜訪女王登場 水舞燈光秀天天可觀賞

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處於野柳地質公園舉辦「2023野柳石光 夜訪女王」點燈開幕活動，到訪遊客約1,300人共同熱情參與，活動營造甜蜜歡樂、悠閒輕快、魔幻秘境及強烈震撼氛圍，今年的活動自6月30日起至7月16日每晚6點30分至10點，不用再等六、日，天天都有水舞燈光秀可以觀賞。

碧潭與三麗鷗家族明星著色聯名活動 明中午起限量報名

新北觀旅局「碧潭寫生趣」由三麗鷗家族明星化身為寫生藝術家，即日起至9月13日在碧潭展出，本月8日、15日及22日推實體親...

非法吸食笑氣最高可開罰30萬 北市環保局暑假加強稽查

疫情趨緩加上暑假來臨，北市環保局宣布將加強取締非法吸食笑氣，環保局提醒，笑氣恐會導致嚴重腦部缺氧，甚至會引起呼吸衰竭死亡...

原民占總工資1% 新北原民就業自治條例修正案三讀通過

新北市議會今三讀通過「新北市保障原住民族就業自治條例」修正草案，其中第五條將原民雇用比例，從原本鋼筋工、板模工工資總額5...

觀光區無汙水處理散惡臭 新北開辦9處郊區接管計畫

新北汙水系統布建過去僅著重都會區，不少偏鄉民眾得忍受惡臭及不便，影響生活又侵害生態，甚至如三芝淺水灣景點，民眾就在汙水旁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦