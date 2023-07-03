捷運汐東線規劃7月招標 與民汐線、基捷採同系統

新北捷運局說，捷運汐東線規劃7月底前招標，經費約新台幣376億元。另外，汐東線與北市民生汐止線、基隆捷運皆採一致的LRRT中運量捷運系統，民眾可一車搭到底，不必換車。

「民生汐止線」區分為新北市主管的「東湖到汐止區公所路段」（汐東捷運）與規劃由台北市推動的「大稻埕到東湖路段」。行政院今年1月13日核定汐東捷運，新北已展開後續流程，同時協助北市提報大稻埕到東湖路段修正可行性研究及提報綜合規劃。

新北市政府捷運局副局長鄭智銘今天告訴中央社記者，汐東線已完成設計，目前已公開上網供廠商閱覽，經費約376億元。不過目前交通部還在審議工程經費，待工程會如期核定後才能正式發包。新北已做好準備，如果中央能如期完成工程經費審議，7月底就能上網招標。

鄭智銘說，依民國109年交通部與北北基4首長共識，新北捷運汐東線與北市民生汐止線、基隆捷運整合同一系統路網，3線採一致的LRRT（Light rail rapidtransit）中運量捷運系統，民眾可一車搭到底，不必換車。

北市民生汐止線部分，鄭智銘表示，北市目前只委託新北協助進行修正可行性研究與提報綜合規劃報告，雙方努力朝明年初送綜合規劃報告到行政院的目標邁進；尚未談及後續興建部分，營運細節也尚待研議。

至於基隆捷運，鄭智銘表示，包括中央與新北、北市與基隆市原則上有共識，由新北興建及營運，交通部鐵道局也已納入基隆捷運綜規報告，待行政院核定綜合規劃報告後即可確定。