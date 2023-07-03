大稻埕夏日節首場煙火秀7/5登場 周遭人車管制

台北市大稻埕情人節今年擴大為夏日節舉辦，首場長達180秒的煙火秀將在5日登場，台北市政府提醒，活動期間每週三周遭將實施人車管制，建議搭乘捷運至北門站等後再步行前往。

大稻埕夏日節即日起至8月20日在大稻埕碼頭及延平河濱公園登場，台北市觀傳局規劃，此次活動期間長達51天，不只每週三及8月20日施放共8場煙火秀，還有主題燈飾布置、主題日優惠等活動。

觀傳局透過新聞稿表示，每場煙火秀的施放時間為晚間8時30分，當天晚間7時至9時30分大稻埕碼頭水門將進行車輛管制，包含淡5號、淡4號水門禁止車輛進入（含機車、自行車），淡3號水門車輛只出不進（大客車、客運業者除外），YouBike2.0大稻埕碼頭站也暫停營運。

此外，考量觀賞煙火人潮安全，忠孝橋及台北橋的人行道在煙火施放當晚管制通行，連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋將淨空管制，敦煌景觀平台也會實施上限3000人的人流管制，並視現場狀況提前解除管制。

觀傳局呼籲，預期煙火秀施放期間將有較多人潮，雖會加派人力協助疏導，仍請民眾多加利用捷運前往，搭乘至大橋頭站及雙連站後步行約25分鐘即可進入淡5號水門，若從北門站則步行約5分鐘可至淡3號水門。

另一方面，觀傳局指出，已有逾百家旅館推出夏日節住宿優惠，例如台北君品大酒店提供一泊二食加碼贈送大稻埕碼頭貨櫃市集餐飲抵用券的住房專案，晶華酒店推出住宿再贈大稻埕夜航遊河體驗優惠券。

老爺大酒店、台北六福萬怡酒店、台北君悅酒店、台北時代寓所、日勝生加賀屋國際溫泉飯店、洛碁大飯店林森館等也規劃不同優惠，包含贈送在地商家美食兌換券、彈性房價、房型升等。