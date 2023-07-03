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2022年北市十大死因公布 COVID-19衝入前三名

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市公布2022十大死因，其中COVID-19從前年11名一路往上衝了8名，擠進前3，醫師分析長者抗體比較弱或有慢性病，風險也較高。圖／聯合報系資料照
北市公布2022十大死因，其中COVID-19從前年11名一路往上衝了8名，擠進前3，醫師分析長者抗體比較弱或有慢性病，風險也較高。圖／聯合報系資料照

北市衛生局今天公布2022年台北市十大死因，其中COVID-19從前年11名一路往上衝了8名，擠進前3，去年總死亡人數比前年增加2395人，新冠肺炎增加數量就逾5成，增加1287人，醫師分析，疫情去年爆發後，感染人數激增，死亡人數也增加，特別是確診長者因慢性病併發或抗體薄弱，風險也提高。

統計資料顯示，2022年台北市死亡人數為2萬1047人，較2021年增加2395人；死亡率為每十萬人口841.0人，增加113.4人，十大死因依序為，惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、COVID-19、肺炎、腦血管疾病、慢性下呼吸道疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、血管性及未明示失智症。

衛生局分析，十大死因死亡人數占總死亡人數的76.7%，其中8項慢性疾病占總死亡人數的62.4％，與2021年相比，癌症及心臟疾病續居前2位死因，COVID-19由第11位升至第3位，事故傷害則退出十大，人數部分肺炎減少77人、癌症減少70人、腦血管疾病減少15人，其餘皆增加，特別是COVID-19增加1287人死亡。更在台北市增加的死亡人數占53.7%。

從年齡觀察發現，死亡率在65歲後快速上升，死亡人數有1萬7453人是65歲以上長者，占總死亡人數82.9%。COVID-19的65歲以上死亡人數比率更高達90.2%，顯示其對高齡者的衝擊相對嚴重。

整合醫學專科醫師姜冠宇表示，去年疫情爆發後，大批民眾確診，母數變多，死亡人數也會變多，長者本身抗體比較弱或有慢性病，而且當時無法取得抗病毒口服藥物，延誤治療，導致輕症變重症，死亡率也隨之提高。

姜冠宇表示，今年雖然疫情稍做趨緩，但是傳染力仍然很強，但防疫不能單靠醫護人員，很多長者傳染來源來自身邊照顧者，包含看護、安養機構，少部分照顧者對於防疫觀念較為薄弱，被傳染機率較高，間接傳染給長者，政府也要加強宣導衛生安全等問題，才能有效減少新冠死亡數量。

COVID-19 衛生局 北市

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