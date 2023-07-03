北市暑假加強查笑氣 可罰3至30萬

北市環保局表示，暑假加上疫情解封，為避免民眾不當吸食笑氣，將加強查緝，可依「毒性及關注化學物質管理法」處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。

環保局以新聞稿表示，近年警方常發現民眾有不當吸食笑氣助興情況，而違法吸食、持有笑氣者，可依「毒性及關注化學物質管理法」處3萬元至30萬元罰鍰。自去年7月至今年6月止，北市警方已移送不當使用笑氣案件8件，主要發生地點為旅館，共裁罰11人，罰鍰金額總計33萬元。

環保局表示，在7跟8月暑期將結合警察局等單位加強聯合稽查，有效遏止並減少民眾違法吸食情況。

環保局表示，環保署已於民國109年公告將笑氣（氧化亞氮，N2O）納為列管關注化學物質加強管制，笑氣一般合法用途為醫療輔助麻醉劑、食品業發泡劑及工業金屬抗氧化劑等，由於取得價格相對便宜，又可以供多數人使用，且易被誤以為不傷身，所以近來違法吸食時有所聞。

環保局說，胡亂吸食笑氣會造成腦部缺氧，導致噁心、嘔吐、注意力難以集中等情形，嚴重時會導致昏迷甚至是停止呼吸；也可能因為吸食笑氣，導致中樞神經病變，手腳麻木、肌肉抽搐及癱瘓，甚至會引起呼吸衰竭死亡等嚴重後果，且吸食笑氣並無法排解憂鬱，更可能越來越嚴重。

環保局呼籲民眾、八大場所及旅宿業者，若發現有人攜帶不明鋼瓶及吸食氣球，請立即通知警方前往取締。