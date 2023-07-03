新北模範父親開計程車一肩扛家 3氣喘女爭氣受國家重用

父親節將至，新北市長侯友宜今赴中和向獲選今年度模範父親代表的王見福祝賀，王謙虛表示自己都在外工作，都是妻子梁美香辛勞顧家；今陪同的女兒則說，彼此雖然都是生活小點滴，但父親每次的關懷與鼓勵，讓大家在情感及人格發展上更健全，很感謝父母的奉獻。

侯友宜今赴王見福家中祝賀，妻子及二女兒也一起陪同，夫妻一同分享教育子女們的點滴，現場溫馨感人。侯頻讚「不簡單」並表示，開心王見福不但把三個孩子養育得非常成功，也擔任里內的環保巡守跟佈老志工照顧民眾，王妻也當過模範母親，這一對夫妻是最大楷模。

社會局指出，今年73歲的王見福，原是台北市大稻埕人，當兵時被分發到美軍顧問團擔任採買車駕駛。全家在民國63年搬到三重長壽西街，王與兩兄弟合開華南瓦斯行，生意漸次興隆，並與幫忙記帳的梁美香結成連理；後來兄弟分家，王見福轉以開計程車為業，照顧家裡。

王見福與梁美香悉心照料3名罹有家族性氣喘病的女兒，自喻「家有3千金，我肩上也有3千斤！」每當深夜，女兒氣喘發作，無法平躺臥床，王見福身體就成為女兒倚靠睡覺的肉墊，愛女之情溢於言表，令眾人感動。

王見福對於子女的教育極為重視，總是親力親為接送女兒上下課，假日帶著女兒逛新學友書店，也讓子女學習鋼琴，身教言教並重，培育三名子女受高等教育，以致長女取得雙博士學位；次女為台大財金系，目前任職於公職；三女為輔大德文所碩士，10年前赴德國任職定居。

王家三女兒皆為國家社會所重用，讓侯友宜敬佩不已，好奇詢問教養秘訣，王見福相當謙虛，說自己整天都在外面忙，將一切孩子成果歸功於妻子的辛勞和付出；梁美香則分享，除重視他們讀書，也教他們理財觀念，家中制定零用錢賞罰機制，此外更重視她們的品格養成。

在場的二女兒也說，與父母間有許多點滴，過去學鋼琴時意興闌珊，但父親舉辦親子音樂會鼓勵她們，彼此分享；雖然這些都是生活小點滴，但給她們刺激，為家庭感情及人格發展的健全有很大幫助。