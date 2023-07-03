新北模範父親開計程車一肩扛家 3氣喘女爭氣受國家重用
父親節將至，新北市長侯友宜今赴中和向獲選今年度模範父親代表的王見福祝賀，王謙虛表示自己都在外工作，都是妻子梁美香辛勞顧家；今陪同的女兒則說，彼此雖然都是生活小點滴，但父親每次的關懷與鼓勵，讓大家在情感及人格發展上更健全，很感謝父母的奉獻。
侯友宜今赴王見福家中祝賀，妻子及二女兒也一起陪同，夫妻一同分享教育子女們的點滴，現場溫馨感人。侯頻讚「不簡單」並表示，開心王見福不但把三個孩子養育得非常成功，也擔任里內的環保巡守跟佈老志工照顧民眾，王妻也當過模範母親，這一對夫妻是最大楷模。
社會局指出，今年73歲的王見福，原是台北市大稻埕人，當兵時被分發到美軍顧問團擔任採買車駕駛。全家在民國63年搬到三重長壽西街，王與兩兄弟合開華南瓦斯行，生意漸次興隆，並與幫忙記帳的梁美香結成連理；後來兄弟分家，王見福轉以開計程車為業，照顧家裡。
王見福與梁美香悉心照料3名罹有家族性氣喘病的女兒，自喻「家有3千金，我肩上也有3千斤！」每當深夜，女兒氣喘發作，無法平躺臥床，王見福身體就成為女兒倚靠睡覺的肉墊，愛女之情溢於言表，令眾人感動。
王見福對於子女的教育極為重視，總是親力親為接送女兒上下課，假日帶著女兒逛新學友書店，也讓子女學習鋼琴，身教言教並重，培育三名子女受高等教育，以致長女取得雙博士學位；次女為台大財金系，目前任職於公職；三女為輔大德文所碩士，10年前赴德國任職定居。
王家三女兒皆為國家社會所重用，讓侯友宜敬佩不已，好奇詢問教養秘訣，王見福相當謙虛，說自己整天都在外面忙，將一切孩子成果歸功於妻子的辛勞和付出；梁美香則分享，除重視他們讀書，也教他們理財觀念，家中制定零用錢賞罰機制，此外更重視她們的品格養成。
在場的二女兒也說，與父母間有許多點滴，過去學鋼琴時意興闌珊，但父親舉辦親子音樂會鼓勵她們，彼此分享；雖然這些都是生活小點滴，但給她們刺激，為家庭感情及人格發展的健全有很大幫助。
社會局提到，王見福夫婦退休後，在中和區漳和里長劉建盛的邀請下一同擔任里內環保志工及巡守隊員，獻身公益；夫妻倆更曾於102年連袂參加新北市佈老志工訓練，成為第一期學員，結訓後一起為獨居長輩服務，婦唱夫隨，持續為社會奉獻心力。
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