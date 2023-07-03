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需工殷切 勞動部推疫後方案助民眾「加薪」謀職

聯合報／ 記者謝進盛莊曜聰／台南即時報導
需工殷切，勞動部推疫後方案也提供相關獎勵金，助民眾「加薪」謀職。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
需工殷切，勞動部推疫後方案也提供相關獎勵金，助民眾「加薪」謀職。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

疫後產業缺工雪上加霜 ，勞動部即起推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，符合資格民眾每月可獲得6000元到1萬元獎勵金，鎖定餐飲業及旅宿業相關職缺；另透過課程與職場見習，協助中高齡、高齡人才就業再出發。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，目前疫後缺工就業方案針對餐飲業的內、外場服務員和廚務人員與旅宿業的房務員、清潔人員等職缺進行專案媒合。

他說，民眾經就業中心推介受僱專案職缺，一般身分失業勞工每月有6000元就業獎勵，若中高齡、二度就業婦女等特定對象，每月可領1萬元獎勵金，最長可領12個月；另失業者參加缺工工作相關職類職業訓練，結訓後也有獎勵金可領，每人發給5000元。

此外，勞動部端出「銀髮人才職場重返計畫」，透過小團體課程與職場見習活動強化中高齡與高齡民眾的求職自信，課程內容包括職涯探索及優化面試技巧，同時進行職場體驗當一日店員並現場媒合，要助中高齡及高齡民眾重新踏入職場。

53歲的阿福目前在超商當店員，他曾從事超過15年機械加工技術員，工廠受疫情導致職涯中斷，他參與勞動部相關計畫重返職場，阿福說，只要自己有能力還做得來的，都很願意去嘗試，感謝雇主給機會。

劉邦棟強調，工作穩定性高，是多數中高齡最大就有優勢，勞動部也有「中高齡職務再設計」、「職場學習再適應」、「僱用獎助措施」等計畫可供補助業者。

雲嘉南分署說，下半年有3場銀髮職場重返研習系列課程，台南新營場次7月19至21日開課，職場見習單位為家樂福新營店，歡迎電洽（06）6985945。

職場 勞動部

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