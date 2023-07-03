影／通勤通學月票上班首日 盧秀燕：台中秩序大致良好搭乘踴躍

台中市通勤通學月票7月1日已開始全國上路，今天是首日上班日，台中市長盧秀燕表示，台中市民搭車秩序大致良好，搭乘狀況踴躍，市府還會再優化措施。

全國首座國際級「台中國際壘球運動園區」今天啟用，台中市長盧秀燕主持，被問到台中市通勤通學月票今天搭車情形，是否有加碼？盧秀燕表示，通勤通學月票7月1日開始全國上路，上周六開始就開放搭乘，不過剛好碰上假日，還看不出來搭車情形。

盧秀燕表示，今天周一正式上班上學，也比較能體現本身是否發生成效，重要的是，台中市早鳥票全國最便宜，這段時間早鳥票賣出約1.5萬至1.7萬張之間，但回到正常平日票價，也是全國最便宜，台中市民限定，在自己的城市內299元，跨中部4縣市為699元，都是全國最便宜，歡迎大家多多使用。

盧秀燕說明，今天早上台中市交通局長也到各地視察，剛才簡訊回報有幾個方面，秩序大致良好；其次搭乘狀況踴躍，表示民眾對於可轉搭捷運、公車、台鐵、ibike自由運用吃到飽的方案，可說是非常期待且使用狀況不錯，故人潮有比往日踴躍一些，人數於今天統計完會再跟大家做個報告；第三，市府還會再進行優化，因為兩三天上路後，會針對市民朋友和乘客反映的部分進行優化。