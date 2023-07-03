外銷前要通過檢疫 新北監測6處水生動物場結果出爐
為確保外銷水生動物健康，新北市動保處每半年定期到外銷水生動物場內採樣監測，今年已採樣6場送檢，包括孔雀魚、水晶蝦、伊麗莎、黃喉、神仙魚及海水觀賞魚等觀賞用動物，結果均正常。
新北動保處指出，為避免病原傳播，世界各國均有規定動植物輸出入，皆須經過檢疫手續並符合輸入國的要求才可輸出，魚類也是一樣。而外銷水生動物可分區為食用動物、觀賞用動物2大類，新北轄內外銷水生動物監測場均為觀賞用動物，除定期監測有無疾病，供早期預防及治療外，送驗結果無特定病原將可外銷，今年度迄今已採樣6場送檢，結果均正常。
從事孔雀魚繁殖育種21年的呂安仕說，他的公司是專門作水族系統缸，原本就對觀賞魚產業熟悉，後來有天發現在家裏養的孔雀魚自己繁殖，生出不同顏色的小魚，覺得孔雀魚如錦鯉一般基因變化非常多，因而全心投入這個產業，已成功繁殖許多新品系魚種，今年度更獲邀前往在越南舉辦的Extra Guppy Cup擔任裁判，和世界各國的孔雀魚飼養者交流，顯示台灣孔雀魚的育種技術，已在全球占有重要地位。
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