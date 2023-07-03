大同里長盼民汐線快動 蔣萬安：不會是盲腸線 必加速推

台北市長蔣萬安今赴大同區里長座談，有里長提案盼加速推動民生汐止線興建。由於目前捷運局預計明年才要送綜合規畫，里長直言聽了覺得心裡發毛，擔心時間不夠快，里民等民汐線從媽媽等到變阿嬤，尤其目前民生西路、重慶北路等一到尖峰就塞車，像個立體停車場，盼民汐線捷運快通車。蔣萬安回應，他不會說民生汐止線是盲腸線，任內民生汐止線就是要加速興建，這個決心里長不用懷疑。

大同區大有里長許美智今天里長座談提案，表示目前北市捷運局規畫的民生汐止線進度，113年才送綜合規畫報告、115年等核定，對大稻埕周邊里民來說，「左等右等，真的聽了有點心裡發毛」，尤其民生汐止線已經規畫20年，人生有幾個20年？居民喊民汐線已經喊了歷經三任市長，大稻埕、迪化商圈的鄉親父老居民，每年都在提民生汐止線何時可以蓋？

里長說，每次有新任市長，她都要來拜託加快民汐線進度，尤其迪化商圈很需要民生汐止線，整個台北市捷運都規畫、蓋好，就差這一件，現在大同區周邊，包括民生西路、重慶北路等，一到上下班就塞車，就好像是一個立體停車場，現在大稻埕、迪化商圈發展繁榮變成觀光勝地，所以捷運一定要通車，通車之後才能改善交通問題，拜託蔣市長，她是帶著老中青三代的期望，民生汐止線一定要通車。

蔣萬安表示，民生汐止線是大同區很多里長共同的心聲，他知道大家期待民生汐止線很久，也承接前幾任市府的規畫、後來有一些改變調整，對他來講，民生汐止線就是要加速興建，這個決心里長不用懷疑。

蔣萬安說，他不會說民生汐止線是盲腸線，這對大同區發展很重要，但捷運興建不是一蹴可幾，現在正積極將首都環狀線串起來，包括南北環、東還段等，同時也要求捷運局民生汐止線必須馬上開始有進度。

蔣說，市政建設不分黨派，包括大巨蛋、東環段等，他去年就跟市民承諾，上任一定積極跟中央積極，任何困難可以坐下來溝通，好好討論，例如大巨蛋在他上任後，就預計一年要能啟用，當時也被很多人懷疑，有人說中央會卡你，但好好溝通也得到中央正面回應，大巨蛋已朝相關目標希望年底完工啟用。

蔣也提到，現在民生汐止線碰到的是系統的問題，希望未來能接基隆捷運、汐東線，未來串接民生汐止線，但現在這系統跟台北市區段系統不一樣，不過為了加速，讓新北市同一計畫同一方案規畫這樣比較快，目前民生汐止線是朝兩年內綜規完成，兩年內核定，會盡速推動完工通車。