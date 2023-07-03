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斯文二期都更停滯盼東風搧一下 蔣萬安：目標10月決標

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
斯文里長江雪卿今天向市長蔣萬安提案，希望加速斯文二期公辦都更進度。記者林麗玉／攝影
斯文里長江雪卿今天向市長蔣萬安提案，希望加速斯文二期公辦都更進度。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今赴大同區里長座談，對於斯文二期公辦都更遲無進度，斯文里長江雪卿向市長蔣萬安提案，表示目前斯文二期公辦都更最難就是整合，但現在斯文二期已整合好，連反對的房子也都選配好，但「斯文二期都更現在欠東風，希望蔣市長借個東風，幫我們搧一下吧！」蔣萬安承諾，已經要求更新處訂出期程，預計8月招標，10月決標。

台北市大同區窳陋整宅斯文里分為一、二、三期，其中三期公辦都更案已經完成，至於斯文二期，前市長柯文哲任內已經完成事業計畫、權利轉換計畫等，去年也辦了聽證會，但卻未招標出去，進度停滯，里長今天在大同區里長座談向蔣萬安提案，盼蔣市府加速斯文二期公辦都更進度。

北市都市更新處長陳建華表示，斯文二期公辦都市更新進度，的確之前因為造價的關係，有一些延遲，今年6月將重新召開說明會，預計7月公展，9月完成招標作業，相關的進度都會與里長報告，之前招標的內容也會與居民溝通，相關進度會以目前期程往下推進，並會與里長說明。

里長江雪卿表示，斯文二期公辦都更進度，她要拜託蔣市長可以加快、要有對策，因市府去年10月3日時本來審議最後一關就要通過，但後來卻一直延宕，延到後來怎麼變沒有了，導致斯文二期的居民很失望，感覺案子不會成。

里長說，現在市長蔣萬安上任，里民都希望市府能重啟斯文二期進度，因為斯文二期居民選配選房子都選好了，大家都在講，都更最難的部分就是整合 我們都把這個整合好了，連反對者房子都選好了，「現在只欠東風」。蔣萬安推動都更五箭，都更五箭箭都好了，「現在只欠東風，希望蔣市長借個東風，幫我們搧一下吧！成全這件好事。」

里民提到，現在斯文二期居住環境真的很差，不僅房子品質差、還有漏水問題，住戶的電費公電的馬達每次都超過，費用都會被罰加倍，還有每戶居民的水費也都增加一倍，希望蔣市長給予斯文二期關愛一下，讓斯文二期快通過，給都更處動力，有個對策，讓公辦都更可以加速招標出去。

蔣萬安承諾，市府的斯文二期公辦都市更新，去年10月辦聽證會後，相關程序的確有停滯，市府新團隊很重視都市更新，他已經要求更新處訂出期程，預計8月來招標，10月決標，後續就會進入都更審議程序，希望持續往前走，若能加速就會加速，他也會緊盯相關程序，有任何進度跟里長回報，此案也會列管四個月。

台北市長蔣萬安今赴大同區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今赴大同區里長座談。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 都市更新 都更

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