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300億租金補貼今上路！ 北市都發局提供隨到隨辦

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
內政部「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」今天上路，北市都發局表示，民眾可以備齊資料，直接到中區辦公室臨櫃辦理，隨到隨辦。圖片來源：圖／都發局提供
內政部「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」今天上路，北市都發局表示，民眾可以備齊資料，直接到中區辦公室臨櫃辦理，隨到隨辦。圖片來源：圖／都發局提供

內政部「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」今上路，都發局說明，年滿18歲符合條件者，且在台北市有租屋事實者都可以受理，時間從即日起到12月31日。都發局表示，新戶可至中區辦公室隨到隨辦，審查通過後，補貼發放由申請日起算；舊戶直接從系統資料帶入後審查，通過後直接延續補貼至明年底。

都發局說明，配合中央專案計畫規定，年滿18歲的本國國民且在國內設有戶籍、家庭成員均無自有房屋、家庭成員平均每人每月所得低於5萬7039元、房屋每月租金上限低於5萬5000元，並在台北市有租屋事實者，均可在受理期間提出申請。

都發局補充，今年租金補貼申請條件配合「民法」成年人年齡下修為18 歲，讓租金補貼照顧對象向下延伸，只要年滿18歲，在台北市就學、就業的租屋族群，皆可提出申請，依據專案計畫規定，台北市提供每戶每月3000元至8000元租金補貼，其中單身青年及社會弱勢可加碼1.2倍、新婚家庭加碼1.3倍、經濟弱勢則加碼1.4倍。

都發局舉例，如單身未滿40歲且未具經濟或社會弱勢身分者，每月補貼上限為3000元，再加碼補助1.2倍，申請通過後即可領取3600元。若同時有低收入戶或中低收入戶身分，加碼倍數採計1.4倍，提高至每月最高4200元，以減輕租屋負擔。

都發局特別提醒，民眾可直接透過線上系統24小時申請，也可至各行政區公所諮詢協助。若要親自送件之民眾，採隨到隨辦方式，上午9點至下午5點，可至都發局中區辦公室（台北市南京東路三段168號18樓）臨櫃辦理，受理櫃檯中午不休息。

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