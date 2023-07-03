快訊

再拚一次！112分科測驗4.2萬人報考 比末代指考還多人

高雄交警把網友當女友帶回家被控性侵 檢認「感情糾紛」兩度獲不起訴

「黑熊戰車」神準砲擊震撼軍方 美軍售案卻迫使它難產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿蔣萬安接陳情書1個月無進展 北市隆和里長抗議中斷聯訪

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴大同區與里長座談，隆和里長沈春華不滿至今警察局調查報告還沒出來，大聲在聯訪時抗議，一度讓聯訪中斷。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴大同區與里長座談，隆和里長沈春華不滿至今警察局調查報告還沒出來，大聲在聯訪時抗議，一度讓聯訪中斷。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天赴大同區與里長座談，座談開始前，大同區隆和里長沈春華不滿蔣市長先前已接下陳情書，卻至今警察局調查報告還沒出來，質疑市長對員警疑似被施壓關說不當一回事，里長的抗議還一度讓蔣萬安聯訪中斷，對此，蔣萬安承諾，會後續跟警察局了解。

台北市大同區隆和里長沈春華因里辦公處遭檢舉在騎樓擺放i郵箱，日前遭台北市警局大同分局開單並強制拆除，里長沈春華不滿，並痛批大同分局長吳在堂疑似濫權，並在先前議會市長總質詢時到議會一樓抗議哭訴陳情，質疑「蔣萬安市府的末梢神經壞掉了，被大同分局踐踏」，遞交市長陳情書並呼籲蔣萬安要正視。

今天大同區里長座談前，沈里長不滿向蔣萬安陳情快一個月，至今警察局調查報告還沒出來，里長今天在市長聯訪時大喊，警察局的檢討報告至今還沒有出來，市府應該要杜絕員警被施壓辦案，沈抱怨「我之前相信蔣市長，想不到今天市長到大同區座談，竟然檢討報告還無法出來，顯然大家都不把這當作一回事」。

對於里長的不滿，蔣萬安一度中斷聯訪前往安撫，並表示會來了解，蔣萬安受訪時提到，春華里長在上次總質詢已經到議會門口遞交陳情書，也親自接下，所以後續都會了解，會向警察局詢問相關進度，在地里長心聲都非常重要，都會持續釐清了解。

台北市長蔣萬安今天赴大同區與里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴大同區與里長座談。記者林麗玉／攝影

蔣萬安

延伸閱讀

馬朱郝蔣幫侯友宜團結造勢 郝龍斌：「換侯」沒有可能

影／北農經營權之爭今可望落幕？ 蔣萬安僅回6個字

蔣萬安借將侯友宜 花卉公司副董將任侯辦發言人

蔣萬安背三寶露面！他一舉動融化大批網友 直呼「太可愛了」

相關新聞

不滿蔣萬安接陳情書1個月無進展 北市隆和里長抗議中斷聯訪

台北市長蔣萬安今天赴大同區與里長座談，座談開始前，大同區隆和里長沈春華不滿蔣市長先前已接下陳情書，卻至今警察局調查報告還...

向新加坡取經 蔣萬安後天訪星參訪組屋等市政建設

台北市長蔣萬安本周三就要出發新加坡參訪，蔣萬安今天表示，這次將赴新加坡參訪組屋等建設，另外也會拜會新加坡的永續發展部、陸...

游淑慧遭架脖子…頸背都是血痕！支持者心疼

夏日炎炎，氣溫一路狂飆，今天氣溫37度、明天起可能出現38度高溫，四處跑行程的民代也是中暑一族！參選立委的台北市議員游淑...

新北大都會公園花海盛開 多色系百日草成打卡熱點

位於三重的新北大都會公園花海目前已盛開，新北高灘處指出，今年的花海撒播面積達1.4公頃，整體造型以生命的孕育作為主題，打...

女童考第5名挨打 父PO網犯眾怒

新北市一名小學女生因考第5名被父親要求跪地，用藤條不斷抽打，過程中孩子痛得不斷哀號，小腿傷痕累累，這名父親自拍管教影片上...

租金補貼及老屋換居 新北今受理

新北市多元住宅協助政策今開跑，城鄉局表示，今年提供租金補貼申請戶更簡便的受理方式，更擴大辦理社會住宅包租代管，增加5家業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦