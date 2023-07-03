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不滿蔣萬安接陳情書1個月無進展 北市隆和里長抗議中斷聯訪
台北市長蔣萬安今天赴大同區與里長座談，座談開始前，大同區隆和里長沈春華不滿蔣市長先前已接下陳情書，卻至今警察局調查報告還沒出來，質疑市長對員警疑似被施壓關說不當一回事，里長的抗議還一度讓蔣萬安聯訪中斷，對此，蔣萬安承諾，會後續跟警察局了解。
台北市大同區隆和里長沈春華因里辦公處遭檢舉在騎樓擺放i郵箱，日前遭台北市警局大同分局開單並強制拆除，里長沈春華不滿，並痛批大同分局長吳在堂疑似濫權，並在先前議會市長總質詢時到議會一樓抗議哭訴陳情，質疑「蔣萬安市府的末梢神經壞掉了，被大同分局踐踏」，遞交市長陳情書並呼籲蔣萬安要正視。
今天大同區里長座談前，沈里長不滿向蔣萬安陳情快一個月，至今警察局調查報告還沒出來，里長今天在市長聯訪時大喊，警察局的檢討報告至今還沒有出來，市府應該要杜絕員警被施壓辦案，沈抱怨「我之前相信蔣市長，想不到今天市長到大同區座談，竟然檢討報告還無法出來，顯然大家都不把這當作一回事」。
對於里長的不滿，蔣萬安一度中斷聯訪前往安撫，並表示會來了解，蔣萬安受訪時提到，春華里長在上次總質詢已經到議會門口遞交陳情書，也親自接下，所以後續都會了解，會向警察局詢問相關進度，在地里長心聲都非常重要，都會持續釐清了解。
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