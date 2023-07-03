新北大都會公園花海盛開 多色系百日草成打卡熱點

位於三重的新北大都會公園花海目前已盛開，新北高灘處指出，今年的花海撒播面積達1.4公頃，整體造型以生命的孕育作為主題，打造母親孕育生命形貌的造型，規畫放射狀地景花海，及觀賞步道讓民眾在其中遊覽，現場更特別設置星星、月亮及太陽造型的互動裝置。

高灘處長張修銘表示，這次花海採用的主角花籽為百日草，性喜高溫花期長，又名「百日菊」或「火球花」，因百日草第一朵花開在頂端，側枝頂端開花會比第一朵開的更高，故又得名「步步高」，花語為步步高升，也具有吉祥喜慶寓意。百日草花色多樣，不同顏色代表著不同寓意，紅色為「恆久不變持續的愛」、洋紅色為「繼續的愛」、黃色為「逐日的問候」等。

張修銘指出，今年最特別的是，花海精巧的搭配地景裝置藝術，延伸此次花海孕育生命的主題，裝置藝術造型選擇用由大自然天體元素，包含星星、月亮及太陽作為設計發想，雖然它們看似只是不同的存在，卻是能夠讓人們充滿各種能量，也象徵著生生不息的生命力。

張修銘提到，花海花期預計到8月，平時不只吸引運動及休憩民眾駐足欣賞，更多是攝影愛好者前來取景，民眾欣賞花海不用跋涉千里、舟車勞頓跑到郊外，只要到大都會公園就能享受壯觀景緻。