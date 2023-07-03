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租金補貼及老屋換居 新北今受理

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北市多元住宅協助政策今開跑，城鄉局表示，今年提供租金補貼申請戶更簡便的受理方式，更擴大辦理社會住宅包租代管，增加5家業者協助提供免費的專業出租管理服務，房東房客都可受惠。

城鄉局指出，2018年起開辦的社會住宅包租代管計畫，今起續辦第4期計畫，提供房東「3稅減免、3費補助、3年服務」。內政部編列300億元經費擴大租金補貼，受理申請從今天上午9時至2024年12月31日止，民眾月均收入低於4萬8000元，屬於無自有房屋租屋族群，申請通過可獲得每月2000至5000元的租金補貼，符合加碼條件可再增加1.2至1.8倍的補貼金額。

今年300億元租金補貼新措施，包含隨到隨辦受理、租約不強制填寫房東身分證字號、申請年齡下修至18歲、開放房屋稅籍為住家稅或建物主要用途為住家用皆可以申請，擴大照顧租屋族群。

城鄉局說，不便使用線上申辦的民眾可到區公所索取申請書，市府行政大樓1樓西側住宅發展科也開放臨櫃受理；但建議民眾多利用線上或紙本郵寄方式申請，省去等候時間。

有關第4期計畫新措施，包含協助房客申請300億元中央擴大租金補貼方案、新增擴大長者及身障者釋出高樓層公寓換居社會住宅方案等，有興趣的房東及房客可透過電話聯絡包租代管業者，或親至市府1樓西側包租代管櫃檯洽詢。

一名租屋族表示，過去曾碰到因為申請租金補貼而漲房租的情況，期望這次政府修法後，未來可以避免這種情形，讓政策真的有感。有房東提到，包租代管本意是好，也方便省事，就怕碰到劣質房客。

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