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女童考第5名挨打 父PO網犯眾怒

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭王慧瑛／新北報導

新北市一名小學女生因考第5名被父親要求跪地，用藤條不斷抽打，過程中孩子痛得不斷哀號，小腿傷痕累累，這名父親自拍管教影片上網，引發眾怒。市府調查發現，當事人無家暴紀錄，已啟動輔導關懷程序，將要求父親上親職教育課程。專家提醒，暑假親子相處時間長、衝突容易增多，更要注意不當管教問題。

這名年輕家長在臉書貼出打女兒的影片、照片，讀國小的女孩跪地被父親用藤條不斷抽打小腿，註明「這學期考第5名的下場喔」，網友肉搜並向新北市府報案，他隨後關閉臉書。

「實在太令人氣憤！」「難道是全班只有5人嗎？」網友心疼地說，「看了心好痛，小孩身心傷痕如何復元」；也有人要求市府社會局趕緊家訪或協助安置小女孩，以免繼續受害。

該校校長說，29日晚間得知後已緊急聯絡社工處理，隔日女孩到校，也立即關心了解並與家長聯絡，但這名父親管教有其堅持，校方雖覺得不妥，卻難在短時間說動，但已告知可能觸法，暑假會持續關心，下周將家訪。

新北市教育局表示，知悉後已啟動輔導關懷程序，並帶學生處理傷口。暑期會持續關懷學生身心狀況，並和家長溝通正向管教方式。據了解，這名父親經商，女兒的弟弟也在同校就讀。這名父親和女兒約定，期末考每科成績都要拿優良，「少一分打一下」，也告訴她若未達標，就要拍下他管教的過程給老師看。

新北市家防中心主任許芝綺說，家長過去未以責打為主要管教方式，這次要求孩子的成績，彼此有約定會責打懲罰，但管教方式不恰當，初步評估要求父親上親職教育課程。

清華大學特教中心主任孟瑛如說，這名家長對孩子不只過度處罰，還將影片上網，不尊重孩子隱私權，影片擴散度高，對孩子傷害很深，建議不能只是安排家長接受親職教育，必須對孩子有二級介入輔導。

許芝綺說，平時親子衝突可能的主因是考試成績，暑假期間是親子另一個衝突點，因彼此相處時間長，衝突大多是因生活作息，例如孩子沉迷網路、晚睡晚起等。

聯合報關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

親子

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