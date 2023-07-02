桃園男響應捐髮助癌友 背後原因有洋蔥

桃園市兒童少年保護協會和立委萬美玲主辦的「義捐秀髮美麗重生」活動今年邁入第16年，今天參與者近400多人，男性還創新高達9位，其中1名鄺先生因為母親癌逝讓他下定決心捐髮助癌友，響應活動的桃園區東埔里長江慶尚笑稱，原本小女兒約他一起留長髮，沒想到自己被放鴿子，今天剪掉終於可以清涼一「夏」。

今天義剪活動有54名美髮師響應，參與的捐髮者中，有12組親子檔報名，母女、父女甚至父子檔都有，還有16組姊妹共同捐髮，其中更有3對雙胞胎。

萬美玲表示，多年前到林口醫院探望罹癌病童，發現小朋友要回到學校生活，回復外觀也是重建之路重要的一環，因此開始辦理義捐秀髮活動，除了募集頭髮外，也邀請許多好朋友募集製作假髮費用，盼讓每位癌友都能有專屬自己的假髮，重新找回自信。

桃園市副市長王明鉅表示，過去在台大擔任副院長期間，看到很多癌友很害怕化療，化療除造成身體不適，還有掉髮問題，因此各大醫學中心都在努力募集假髮等資源要幫助癌友，相信未來活動會越來越盛大。