北市國中小雙語教育再增30所 編逾2億預算推動
台北市教育局今天表示，8月1日起的112學年度，新增30所公立國中小加入雙語教育行列，113年度則編列超過新台幣2億元預算推動雙語教育。
北市教育局以新聞稿宣布，112學年度新增30所公立國中小加入雙語教育的行列，國中小各15所，北市實施雙語教育的國中小將達108校，占北市公立國中小的52%。
教育局並指出，113年度編列2億1000多萬元預算推動雙語教育政策，且預算逐年成長，用於108所學校業務費、聘用外籍教學人員108名、小一至國七雙語教材與國八國九教案研發、現職教師雙語增能培訓、雙語情境建置3150萬元及雙語教師績優評選獎勵措施等。
另外，各國中小以每週1/3授課節數實施雙語教育為原則，各校可視學校情況及學生需求，彈性調整各年級的雙語授課節數，但全校1/3總節數不變；或國小低年級與國中七年級1/3節數不變，但於國小中高年級與國八國九年級時，選擇部分領域與校訂課程實施雙語教育。
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