新北市敬老卡及愛心卡適用台鐵 長者盼擴大納入機捷

新北市65歲以上長輩逾70萬人，持有敬老卡約58萬人；身心障礙者有17萬多人，持愛心卡約11萬人，為鼓勵長輩及身心障礙者多出門，7月1日起可持新北市政府核發的敬老卡、愛心卡搭乘台鐵列車，估計市府一年約需增加6000萬元財政負擔。有新北市長輩提到，敬老卡能使用範圍擴大是好事，希望下一步納入機捷，愈好用愈有感。

新北市社會局副局長許秀能說，新北市每年編列約15億元補助65歲以上長者、身心障礙者搭乘大眾運輸，敬老卡每月有480點（元），可搭乘北北基市區公車、雙北捷運，但平溪、雙溪、貢寮等偏鄉地區只有火車，此次擴大使用範圍至台鐵，希望鼓勵更多長者出門活動，也因為新北市幅員遼闊，生活圈擴及台北市及基隆市，因此將使用範圍擴及台北市及基隆市等台鐵車站，北北基總計有35個車站都可使用。

使用方式是，今年7月1日起持新北市政府核發的有效敬老卡、愛心卡搭乘台鐵列車，起站或訖站其中一站為新北市、台北市、基隆市內任一車站，每趟次最高扣抵點數30點（元）。

長輩及身心障礙者使用上要留意幾個重點，持敬老卡、愛心卡搭乘台鐵列車需使用TPASS標示專用通道驗票機才能以點數支付，不然會扣取悠遊卡中的儲值金，目前全國尚有宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、雲林縣內車站尚未建置TPASS標示專用通道。上下車起迄站中任何一站，須為北北基35個車站其中之一。

單程使用可扣點數上限為30點（元），超出部分將以電子錢包餘額扣款，適用車種除觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號、台鐵指定具專屬性及不發售無座票列車之外，不限搭乘車種，搭乘對號列車不另行劃座。