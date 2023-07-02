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暑假來了 新北推3共融公園帶孩子放電

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
中和公園面積廣大達11公頃，是雙和地區最大的公園。圖／新北景觀處提供
中和公園面積廣大達11公頃，是雙和地區最大的公園。圖／新北景觀處提供

暑假到來，新北市景觀處說，過去推動老舊公園更新及全齡化共融遊戲場，現已有187座共融特色公園，比如中和公園不僅面積達11公頃，除有6公尺高的旋轉滑梯，還有國立台灣圖書館等場域，動靜皆宜，或是新莊頭前公園，不僅有沙坑和磨石子滑梯，還有生態滯洪池，大人小孩都能來此「放鬆一夏」。

景觀處指出，永和區仁愛公園有座充滿異國風情「貞愛城堡」，被樹木半包圍著的城堡樂園，讓孩子們可以層層攀爬，園區內還有供幼兒遊玩的鞦韆、探索性遊具等，玩累了可到公園鄰近的樂華夜市，吃喝玩樂都有了。

另外，新莊區頭前運動公園以漫步森林冒險島為主題，螺旋狀溜滑梯可以眺望公園遊樂場；原木探險區的平衡木橋訓練體能及肢體協調；沙坑和磨石子滑梯也適合幼兒來體驗，園區也配有水龍頭沖洗，不怕來玩又弄得髒兮兮，最後玩累了家長可提著野餐盒，在生態滯洪池旁的草皮享用。

中和公園，又稱四號公園、八二三紀念公園，面積廣大達11公頃，是雙和地區最大的公園，也被稱為「雙和之肺」。園區內設有國立台灣圖書館及多元場域設施，如籃球場、溜冰場、遛狗區等，兒童遊戲場書本造型的溜滑梯讓各年齡層的小朋友同樂；而樹屋造型的溜滑梯，配有6公尺高的旋轉滑梯，一定會讓孩子們流連忘返。

此外，公園內占地廣大，春天有山櫻花、木棉；4、5月的苦楝油桐花、流蘇樹；夏季能欣賞月橘和台灣欒樹繽紛的蒴果景致；至秋冬蕭瑟變葉的楓香，一年四季皆能在此欣賞到樹木各種風情面貌。

永和區仁愛公園有座被樹木半包圍著的城堡樂園。圖／新北景觀處提供
永和區仁愛公園有座被樹木半包圍著的城堡樂園。圖／新北景觀處提供
新莊區頭前運動公園以漫步森林冒險島為主題。圖／新北景觀處提供
新莊區頭前運動公園以漫步森林冒險島為主題。圖／新北景觀處提供

國立台灣圖書館 溜滑梯

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