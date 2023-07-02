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向噪音車宣戰 基北北桃區域聯防取締 民代促加重罰

聯合報／ 記者江婉儀邱瑞杰／連線即時報導
基隆市環保局、警察局和監理站聯合稽查噪音車，防止危害居民生活安寧。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市環保局、警察局和監理站聯合稽查噪音車，防止危害居民生活安寧。記者邱瑞杰／翻攝

噪音超標擾寧檢舉案逐年上升，高噪音車輛常跨市移動，在上月28日基北北桃環保交流合作平台會議中，決議建請中央加嚴管制車輛噪音，4市決定在暑期擴大執法，在縣市相接鄰主要道路，以區域聯防方式取締。民代建議提高罰金，甚至沒入機車，才能加大嚇阻力道。

基隆市最惱人的噪音來自改裝機動車輛呼嘯而過，嚴重干擾沿路居民生活安寧。基隆市環保局、警察局和監理站選定15處地點執行聯合稽查，未來將添購聲音照相科技執法設備，增加稽查量能。

環保局統計，去年噪音車遭檢舉1631件，與前年3778件相比件下降57％。今年1至5月檢舉628件，與去年同期705件減少11%，案例雖有下降，但對生活在噪音熱區居民來說，還是痛苦不已。

環保、警察、監理單位聯手出擊，聯合稽查若發現疑似噪音車，環保局、監理站認定噪音超標或改裝可當場製單處罰。警察執勤若發現疑似噪音車，也可攔查攝影並上傳環保署噪音車檢舉網站。市警局今年5月還頒布行政獎勵方案，鼓勵員警主動攔查噪音車。

除了噪音車問題，基隆市港相臨，港埠24小時運作，夜間時段作業聲響干擾鄰近住戶睡眠。鄰近基隆港東8碼頭的北屋新城社區住戶，近年就承受港埠裝卸貨櫃及電力設備低頻噪音之苦，經檢測作業分貝值未超標。聯興國際物流公司表示，會要求第一線同仁落實作業時間規定，晚上9點半到隔天上午7點半不作業，中午要休息半小時，減低對住戶生活干擾。

新北市環保局透過多管齊下取締噪音，今年共設立170處取締熱點，還結合AI辨識功能取締噪音車，2021年迄今共開罰8459件。

取締過程充滿挑戰，有取締人員無奈表示，曾遇過民眾惡意挑釁，機車騎士在被攔查或開罰後態度挑釁，甚至有人在網路教學如何規避，增加取締難度。

民進黨新北市議員林秉宥指出，累犯者有人收到6張罰單也不怕，顯示嚇阻效果不足。林秉宥認為，廣設機器對市府財政是負擔，噪音取締機器一台動輒百萬元，還有固定維護成本，建議要提高罰金，甚至沒入機車，才有嚇阻作用。

國民黨新北市議員黃心華則說，噪音穿透力很高，尤其是夜間干擾民眾休息，讓人難以忍受，若能加重罰鍰，警惕效果會更好，除了透過科技、自動化設備輔助，可全天候拍照取證，精進取締設施和技術是重要一環。此外，針對製造噪音的改裝品製造、販售管道，應該加強監管機制。

基隆市環保局、警察局和監理站聯合稽查噪音車，防止危害居民生活安寧。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市環保局、警察局和監理站聯合稽查噪音車，防止危害居民生活安寧。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市環保局、警察局和監理站聯合稽查噪音車，防止危害居民生活安寧。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市環保局、警察局和監理站聯合稽查噪音車，防止危害居民生活安寧。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄰港住戶因與碼頭僅隔一條道路，港埠作業聲響影響生活品質，引發民怨。本報資料照片
基隆市鄰港住戶因與碼頭僅隔一條道路，港埠作業聲響影響生活品質，引發民怨。本報資料照片
基隆市環保局、警察局和監理站聯合稽查噪音車，防止危害居民生活安寧。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市環保局、警察局和監理站聯合稽查噪音車，防止危害居民生活安寧。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市環保局、警察局和監理站聯合稽查噪音車，防止危害居民生活安寧。記者邱瑞杰／翻攝
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噪音 基隆港

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