新北市文化局舉辦的「2023新北城市藝術節」昨晚在新北市美術館園區盛大開幕演出，由朱宗慶打擊樂團領軍的全新製作開幕大秀《響動新生地》，以鶯歌在地歷史人文為靈感，結合舞蹈、建築雷射聲光帶來8首曲目、50分鐘的跨域演出，最後以300秒的璀璨煙火收尾，打造獨一無二的新北文化盛宴。

新北市政府副市長朱惕之表示，新北市政府推動「三鶯文創整合計畫」，從三鶯文化廊帶出發，結合藝文、休閒、觀光、交通，將三鶯地區打造為北台灣藝術觀光重鎮。新北城市藝術節以「新生地」主題，串連新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館，集結多組國內外藝術家及團隊，期望以多元的特色體驗，讓全民感受新北市容舊於新的文化魅力。

新北市文化局長張䕒育表示，城市藝術節集結國內外藝術家創作的13件戶外地景視覺藝術作品、28組表演藝術團隊，於三鶯文化廊帶打造一座期間限定的樂園。此外，美術館「新朋友」展覽與表演藝術團隊串連，推出計畫型互動導覽，將由藝術家帶著大小朋友在園區穿梭，在遊戲中更親近藝術。

煙火秀搭配作曲家櫻井弘二創作的《騰空而起》，由朱宗慶打擊樂團現場演奏，並分為五段表現，將天空做為畫布，七彩繽紛的煙火為顏料，描繪出五顏六色、充滿創意的新北生活。城市藝術節活動至7月16日止，今晚7點30分還有開幕大秀演出及煙火施放。