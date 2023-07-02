聽新聞
test
0:00 / 0:00

「把汐止人當濾芯？」 瀝青廠廢氣惹怨

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北市汐止南陽街附近有多家瀝青廠，生產過程中排出廢氣，民眾不滿空汙抱怨「瀝青廠發黑心財，用你我的肺幫外排到環境的瀝青廢氣過濾」。環保局表示，已至3家工廠採樣檢測，後續檢驗結果若逾排放標準，將依空氣汙染防制法告發並命限期改善。

有民眾在臉書社團「汐止集團」貼文表示，汐止南陽街瀝青廠「又在發黑心財」，「又再用你我的肺幫外排到環境的瀝青廢氣過濾」，指居民都聞到，就環保局聞不到。網友留言表示「把汐止人當濾芯？」

議員白珮茹留言表示，環保局應公開說明空汙情形。議員廖先翔則說，經向環局了解有委外廠商配合例行性採檢，已將收集氣體送驗。

環保局表示，接獲陳情後6月30日零時許派員前往稽查，稽查時該區域3家瀝青廠作業中，主要從事瀝青拌合作業，設有排氣系統，廢氣收集至頂樓排放，空汙防制設備運作中，經查現場查核防制設備、操作狀況與比對自動連線資料等，未發現有異常情形。另經分析、比對陳情時段的氣象條件，有風速較弱且慢並無固定風向，擴散不易情形。

環保局表示，為釐清管道廢氣汙染物濃度是否超過排放標準，已針對該區域作業中之瀝青廠業者，執行煙道異味汙染物採樣檢測，檢驗結果如逾排放標準，將依空汙防制法告發並限期改善。

環保局說，汐止4家瀝青廠已列為重點稽查對象，並定期派員前往查核廠內空汙防制設備運作情況。

瀝青 汐止

延伸閱讀

美國南部極端熱浪釀13死 加拿大森林大火空汙持續

蘭嶼淨灘清213公斤海廢 宣導勿用化學性防曬

高雄鳳山溪又見食品業者非法排污 環保局重罰

高雄飲料店減塑大聯盟 自備環保杯優惠開跑

相關新聞

北市人行道普查 建構無障礙地圖

北市府為洗刷行人地獄汙名，今年推動「人行道普查及改善執行計畫」，優先改善學校與醫院周邊等處30公尺以上路段，如無人行道會...

台北暴雨逢退潮 4抽水站待命

北市前天遭大雨襲擊，造成部分地區淹水，北市議員顏若芳指出，打開行動防災監控系統App，發現有4個抽水站皆未啟動，質疑為何...

議員促設寵物專用焚化爐

北市動保處委外廠商辦集體火化寵物遺體，每年約3500件，但不少飼主希望個別火化，尊重生命，費用卻昂貴，議員陳炳甫表示，北...

醫檢協助PCR獎勵金 輔大醫院收回

疫情期間，醫檢人員協助採檢PCR會有中央核發採檢獎勵金，但有議員接獲陳情，新北輔大醫院不但沒有按時撥補獎勵，甚至要求收回...

「把汐止人當濾芯？」 瀝青廠廢氣惹怨

新北市汐止南陽街附近有多家瀝青廠，生產過程中排出廢氣，民眾不滿空汙抱怨「瀝青廠發黑心財，用你我的肺幫外排到環境的瀝青廢氣...

新北城市藝術節開鑼

新北市文化局舉辦的「2023新北城市藝術節」昨晚在新北市美術館園區盛大開幕演出，由朱宗慶打擊樂團領軍的全新製作開幕大秀《...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦