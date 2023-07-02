「把汐止人當濾芯？」 瀝青廠廢氣惹怨

新北市汐止南陽街附近有多家瀝青廠，生產過程中排出廢氣，民眾不滿空汙抱怨「瀝青廠發黑心財，用你我的肺幫外排到環境的瀝青廢氣過濾」。環保局表示，已至3家工廠採樣檢測，後續檢驗結果若逾排放標準，將依空氣汙染防制法告發並命限期改善。

有民眾在臉書社團「汐止集團」貼文表示，汐止南陽街瀝青廠「又在發黑心財」，「又再用你我的肺幫外排到環境的瀝青廢氣過濾」，指居民都聞到，就環保局聞不到。網友留言表示「把汐止人當濾芯？」

議員白珮茹留言表示，環保局應公開說明空汙情形。議員廖先翔則說，經向環局了解有委外廠商配合例行性採檢，已將收集氣體送驗。

環保局表示，接獲陳情後6月30日零時許派員前往稽查，稽查時該區域3家瀝青廠作業中，主要從事瀝青拌合作業，設有排氣系統，廢氣收集至頂樓排放，空汙防制設備運作中，經查現場查核防制設備、操作狀況與比對自動連線資料等，未發現有異常情形。另經分析、比對陳情時段的氣象條件，有風速較弱且慢並無固定風向，擴散不易情形。

環保局表示，為釐清管道廢氣汙染物濃度是否超過排放標準，已針對該區域作業中之瀝青廠業者，執行煙道異味汙染物採樣檢測，檢驗結果如逾排放標準，將依空汙防制法告發並限期改善。

環保局說，汐止4家瀝青廠已列為重點稽查對象，並定期派員前往查核廠內空汙防制設備運作情況。