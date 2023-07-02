醫檢協助PCR獎勵金 輔大醫院收回

疫情期間，醫檢人員協助採檢PCR會有中央核發採檢獎勵金，但有議員接獲陳情，新北輔大醫院不但沒有按時撥補獎勵，甚至要求收回獎勵金達10萬元，不論有無同意都強制扣款。新北衛生局表示，已函轉中央及要求該院盡速妥適處理。院方回應，這其實是先前獎勵金溢發，因計算員額方式有誤，絕對符合中央訂定要點。

市議員黃淑君表示，有醫檢師向她陳情，當中央核發獎勵金至醫院時，輔大醫院並無按時撥補獎勵金，有的拖欠時間長達半年以上，分配也不合理，近期醫檢人員還收到院方通知，要求要將獎勵金收回，還準備同意書要大家簽署，收回金額高達10萬元，且強制從銀行端直接扣款，「無視醫檢師的權利」。

同意書寫明「因離職同仁獎勵金申訴案，本科重新分配11006至11102之公費核酸獎勵金，本人同意核扣112年5月公費核酸獎勵金，共計10萬2千元，以作為補還之金額。」

被扣款的醫檢人員表示，獎勵金分配已少得可憐，大家已經累了，懶得去爭取，醫院卻還要將少少的錢強制扣回，真的很欺負人，而且不管有沒有簽署同意書的人，都還是被強制扣款。

衛生局說，有關「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，由各醫院向衛生福利部申請，核定申請後分批撥付給醫院，各醫院再依自訂獎勵金計算原則，撥給各類醫事人員，撥付期程和溢繳追回都是醫院行政流程作業。

衛生局表示，目前確實有接獲轄內某私立醫院相關醫事人員陳情，已於第一時間函轉中央，以及要求該院盡速妥適處理並回報結果，如還有其他醫院醫事人員對獎勵金有發放疑義，也可向衛生局陳情，將積極協調中央與醫院共同處理，維護各類醫事人員防疫期間的付出與辛勞。

對此，輔大醫院回應，這其實是先前獎勵金溢發，當初計算員額方式有誤，但絕對都有符合中央訂定的要點，協助檢驗PCR的獎勵金1000元中，需要按比例分配給相關人員，可以理解醫檢師需要與民眾近距離接觸，但疫情期間包括櫃檯行政人員也都風險很高，接下來也會與內部再清楚說明，避免誤會繼續擴大。