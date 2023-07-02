議員促設寵物專用焚化爐

北市動保處委外廠商辦集體火化寵物遺體，每年約3500件，但不少飼主希望個別火化，尊重生命，費用卻昂貴，議員陳炳甫表示，北市應評估並盤點區域內可做為寵物焚化的專有空間，設「公有寵物遺體專用焚化爐」。動保處表示，北市人口稠密，合法用地取得不易，仍在盤點可設地點。

陳炳甫說，台灣有登記的犬貓寵物數量在2021年將近300萬隻，已經超過15歲以下人口數，還不包括流浪動物、街貓、街犬數量。台經院更預估2025年寵物數量可能突破400萬。

陳炳甫指出，北台灣都會區需要提供更友善、人性化的貓狗遺體專用焚化爐服務，他也提案公有寵物遺體專用焚化爐，且北市府也在「基北北桃合作交流平台」提案討論，北北基桃將同步盤點未來可能設置地點空間。

陳炳甫指出，北市有提供木柵富德寵物公墓花葬，但必須是個別火化的寵物骨灰才能使用，動保處卻只提供集體火化服務，也意味著，飼主只能把「毛小孩」的骨灰隨便拋棄或當垃圾處理。如果希望個別火化，飼主只能委託民間業者，費用約4000至8000元，並非所有飼主都能負擔。

動保處指出，富德公墓「秘密花園」及陽明山臻善園區提供免費寵物骨灰灑葬服務。依北市土地使用分區附條件允許使用標準規定，動物屍體焚化場之使用土地分區限制，屬「容易妨害衛生之設施乙組」，附條件允許於保護區設置，但本市人口稠密，合法用地取得不易。

動保處指出，6月26日「基北北桃合作交流平台」討論，新北市表示設置寵物焚化爐難度高；基隆市表示轄內尚無適宜地點，願意以人口比例分攤設置費用。會議決議請基北北桃將議題攜回，仍待評估。