蔣萬安遭「水」扁 上演濕身秀

台北市長蔣萬安今天參加2023台北親水節，特別換上短褲與T恤要跟小朋友玩水，水槍開戰前跟小朋友喊話要跟他同一國，一起射鯊魚，熟料小朋友水槍仍是反向射向蔣萬安，遭「水」扁後不得不還手，與小朋友一起上演濕身秀，現場充滿歡樂氣氛。

蔣萬安為睽違2年的台北親水節開幕，指出因為疫情關係停辦，現在重新在自來水博物館舉行，館內的水質每2小時就監測，請民眾安心玩樂。現場很多人一早就來玩水，蔣萬安說很緊張，等一下要下去跟大家一起拿水槍玩水。