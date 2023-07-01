蔣萬安遭「水」扁 上演濕身秀
台北市長蔣萬安今天參加2023台北親水節，特別換上短褲與T恤要跟小朋友玩水，水槍開戰前跟小朋友喊話要跟他同一國，一起射鯊魚，熟料小朋友水槍仍是反向射向蔣萬安，遭「水」扁後不得不還手，與小朋友一起上演濕身秀，現場充滿歡樂氣氛。
蔣萬安為睽違2年的台北親水節開幕，指出因為疫情關係停辦，現在重新在自來水博物館舉行，館內的水質每2小時就監測，請民眾安心玩樂。現場很多人一早就來玩水，蔣萬安說很緊張，等一下要下去跟大家一起拿水槍玩水。
「臺北親水節」活動從7月1日至8月27日登場，開幕首兩日免費入園，北水處邀請大家一起「夏天Want to 水」！今天有豐富的表演節目和公館園遊會，除了吃喝玩樂，還可以在攤位玩遊戲兌換多項好禮；再來是親水節活動期間的每個週末假日都推出系列活動，自來水園區票價夏季（7、8月）全票80元、優待票40元，園內還有「自來水博物館」及「觀音山蓄水池」等百年古蹟，希望能在炎熱夏天讓民眾玩水消暑。
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