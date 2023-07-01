影／北市昨雷雨多區淹水 蔣萬安：極端氣候暴雨
台北市昨天一場午後雷陣雨造成市區多個地方發生淹水，民進黨北市議員顏若芳質疑是抽水站未啟動或水位監測系統失靈，蔣萬安今回應表示，其實都有依規定來啟動操作，而且也依相關水位到達標準以後自動化地啟動，主因是極端氣候下的暴雨，導致時雨量超過100毫米。
蔣萬安受訪表示，目前抽水站啟動的標準就是每小時降雨量超過78.8mm，士林區當日有兩處地區時雨量破百，第一時間的抽水站依照規定啟動操作，雨水下水道的維管也良好，會督促水利處多加演練，以及留意未來可精進、調整的地方。
蔣萬安也對新北市長侯友宜及高雄前市長韓國瑜的會面表示，這是國民黨展現團結的時刻，相信大家會全力支持侯市長，共同目標就是團結勝選，就會執政。
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