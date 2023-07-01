台北親水節水花四射 蔣萬安樂當孩子王濕身了

台北市長蔣萬安下午參加2023台北親水節，穿T恤、短褲下場拿水槍玩水，開戰前跟小朋友說，「你們跟我是一國的、跟我同一隊，我說像射向哪就要射哪裡」、「絕對不是射向我，知道嗎？」開戰後還是被射得一身溼透，現場氣氛歡樂。

蔣萬安下水前受訪，等一下要換衣服，準備有要噴濕的準備，媒體問穿泳裝嗎？蔣萬安說，沒有，就是T恤、短褲，還說會帶孩子來，以前有帶他們來玩過。

蔣萬安指出，親水潔的活動揆違兩年，因為之前疫情的關係，今年再次恢復舉行，很多人一早就來玩水，他很緊張，等一下要下去跟大家一起拿起水槍。

蔣萬安說，現場每2小時都會做一次檢測，確保水質，讓大家玩得安心，從今天開始一直到8月27日，為期將近兩個月時間，就是滿滿的暑假，讓所有的小朋友可以盡情的玩樂接觸水，周邊有舉辦園遊會、攤位，周末有原住民的表演和市集活動，所以歡迎孩子利用暑假時間一起來玩水。