北市暴雨淹成海...抽水機組卻未啟動？蔣萬安：都有依規定操作

台北市昨天下午遭雨彈襲擊，台北市議員顏若芳指出，昨天的大雨造成部分地區淹水，她打開行動防災監控系統，發現大同區六館抽水站、中山區民權抽水站、北安抽水站、大直抽水站皆未啟動，她質疑為何雨水已經淹滿路面，抽水機組卻仍是未啟動狀態？是抽水站故障？還是水位監測系統失靈？蔣萬安下午受訪指出，都有依規定啟動操作。

顏若芳指出，台北市政府宣稱已於市區建置35處雨量站、152處雨水下水道水位站，並已將水情整合至台北市防颱中心之水情整合監視系統，即時提供各抽水站集水區內之降雨量、下水道水位、河川水位等監測資料，同時，88座抽水站皆已完成自動化。

她說，昨天下午一場大雨卻讓中山北路、錦西街口再度大淹水，水量一度漫上人行道淹入騎樓；花博不僅淹水，停車場內的天花板還不斷漏水；迪化街永樂市場內更從排水孔冒出大量的水，最誇張的是大直北安路水淹半個輪胎高，台北市民苦不堪言。

顏若芳表示，打開行動防災監控系統，發現大同區六館抽水站、中山區民權抽水站、北安抽水站、大直抽水站皆未啟動，她質疑，水利處宣稱自動化監控系統可在暴雨發生初期，及早啟動抽水機組，為何雨水已經淹滿路面，卻仍是未啟動狀態？究竟是抽水站故障？還是水位監測系統失靈？抑或平日雨水下水道清淤工作不確實，因淤積造成排水不良而淹水？

蔣萬安下午出席2023台北親水節受訪指出，昨天一場暴雨的確造成台北市多數積水，特別在士林區的確有兩處時雨量破百，超過了下水道的標準78.8毫米，第一時間，相關抽水站也依照規定來啟動操作，雨水下水道的維管也良好。

另外，昨天整個雨勢趨緩以後，包括市民大道、中山北路一段、明水路、至善路積水就衰退，接下來也會請水利處多加注意留意，未來還有什麼可以精進、調整的地方。